في ظل دعم امريكي : سموتريتش يتحدث عن خططه للضم وتقويض السلطة

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / قالت وسائل الإعلام الاسرائيلية ان وزير
المالئة الإسرائيلي سموترتش اعلن ك عن جزء من خطة ضم الضفة لإسرائيل في ظل تعيين ترامب
مسؤولين امريكيين موالين للاستيطان.
وبحسب خطة سموتريتش فتنه سيتم تقسيم الضفة الى ٣ اقسام الاول : رام الله و سلفيت الثاني : بيت لحم و الخليل و الثالث : جنين و طوباس و نابلس و طولكرم و قلقيلية
وبحسب الخطة سيتم عمل جسور و طرق خاصه بالمستوطنات فقط ، و سيكون التنقل بين ال٣ اقسام عبر طلب تصريح خطي من مكتب الادارة المدنيه الموجود في كل منطقه
وسيكون بحسب الخطة على الفلسطينيين الراغبين بالتنقل من جنين لرام الله بدك الحصول على تصريح من مكتب الادارة المدنيه بشكل الكتروني عبر تطبيق المنسق مع ذكر سبب التنقل
واشار الوزير الاسرائيلي في خطته الو انه سيتم البدء بتصفية اصول السلطة الفلسطينية من ادارات مدنيه و ستكون سيطرة السلطة فقط في رام الله ، مع تواجد لعناصر المرور و الشرطة في باقي المدن فقط
و خلال عام ٢٠٢٥ سيتم نقل ٦٠% من الاجراءات الرسمية للادارة المدنيه حتى الوصول للمحاكم القضائية بنهاية العام
سوف تتجنب اسرائيل اي صدام عسكري مع السلطة الفلسطينية بالمقابل ستكون السلطة في مأزق مع عناصرها الذين لن يقبضوا اي رواتب و الذي سيجعلهم يتمردون على السلطه و يتركون العمل بها .
ستزداد عمليات الجيش داخل المدن و المخيمات لازاله ظاهرة المkاومة و سيتطلب الامر عام كامل من العمل و قد يتطلب تدخل الطيران الحربي اذا لزم الامر .
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