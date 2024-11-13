الولايات المتحدة تعلن الكشف عن حملة تجسس سيبرانية صينية واسعة النطاق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 13 - 11 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أن التحقيقات المستمرة التي تجريها حكومتها حول تسلل سيبراني لقراصنة مرتبطين بالصين إلى شركات اتصالات في الأراضي الأمريكية كشفت عن حملة تجسس سيبرانية صينية واسعة النطاق تستهدف البنية التحتية التجارية للاتصالات.
وأوضحت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في بيان مشترك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) أنه تم التوصل إلى أن "الجهات الفاعلة التابعة لجمهورية الصين الشعبية التي قامت باختراق شبكات العديد من شركات الاتصالات قصدت سرقة بيانات سجلات مكالمات العملاء واختراق الاتصالات الخاصة بعدد من الأفراد الذين يشاركون بشكل أساسي في النشاط الحكومي أو السياسي".
وأضاف البيان أن الجهات الثلاث تواصل "تقديم المساعدة الفنية وتبادل المعلومات بسرعة لمساعدة الضحايا المحتملين الآخرين والعمل على تعزيز الدفاعات السيبرانية عبر قطاع الاتصالات التجارية".
وتحقق الحكومة الأمريكية في الوصول غير المصرح به إلى البنية التحتية للاتصالات التجارية من قبل جهات فاعلة تابعة للصين في وقت تتعاون الوكالات الحكومية المختلفة للتخفيف من هذا التهديد كما تقوم بالتنسيق مع الشركاء في الصناعة (الاتصالات التجارية) لتعزيز الدفاعات السيبرانية. (النهاية)
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