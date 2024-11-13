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الولايات المتحدة تعلن الكشف عن حملة تجسس سيبرانية صينية واسعة النطاق

11/13/2024 11:32:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 11 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أن التحقيقات المستمرة التي تجريها حكومتها حول تسلل سيبراني لقراصنة مرتبطين بالصين إلى شركات اتصالات في الأراضي الأمريكية كشفت عن حملة تجسس سيبرانية صينية واسعة النطاق تستهدف البنية التحتية التجارية للاتصالات.
وأوضحت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في بيان مشترك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) أنه تم التوصل إلى أن "الجهات الفاعلة التابعة لجمهورية الصين الشعبية التي قامت باختراق شبكات العديد من شركات الاتصالات قصدت سرقة بيانات سجلات مكالمات العملاء واختراق الاتصالات الخاصة بعدد من الأفراد الذين يشاركون بشكل أساسي في النشاط الحكومي أو السياسي".
وأضاف البيان أن الجهات الثلاث تواصل "تقديم المساعدة الفنية وتبادل المعلومات بسرعة لمساعدة الضحايا المحتملين الآخرين والعمل على تعزيز الدفاعات السيبرانية عبر قطاع الاتصالات التجارية".
وتحقق الحكومة الأمريكية في الوصول غير المصرح به إلى البنية التحتية للاتصالات التجارية من قبل جهات فاعلة تابعة للصين في وقت تتعاون الوكالات الحكومية المختلفة للتخفيف من هذا التهديد كما تقوم بالتنسيق مع الشركاء في الصناعة (الاتصالات التجارية) لتعزيز الدفاعات السيبرانية. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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