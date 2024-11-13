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بقلب مكسور.. نتنياهو يتعاطف مع مقتل جنود في لبنان (صورة)

11/13/2024 11:29:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نشر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حسابه على منصة "إكس"، شعار لواء غولاني مع أيقونة قلب مكسور، وذلك بعد الإعلان عن مقتل ضابط و5 جنود من اللواء في لبنان.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي من جانبها، أن 107 ضباط وجنود من لواء غولاني قتلوا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.


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