بقلب مكسور.. نتنياهو يتعاطف مع مقتل جنود في لبنان (صورة)
التاريخ
11/13/2024 11:29:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
في حسابه على منصة "إكس"، شعار لواء غولاني مع أيقونة قلب مكسور، وذلك
بعد الإعلان عن مقتل ضابط و5 جنود من اللواء في لبنان.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي من
جانبها، أن 107 ضباط وجنود من لواء غولاني قتلوا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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