النائب العام يطلع وفود الادعاء العام بدول مجلس التعاون على منجزات النيابة العامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام أعضاء وفود النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في زيارتهم للنيابة العامة من 10 إلى 14 نوفمبر، وذلك في إطار تبادل الزيارات فيما بين الأجهزة والتي قررها النواب العموم والمدعون العامون في اجتماعاتهم لغرض تبادل الخبرات والاطلاع على نظم العمل والتعرف على مظاهر التطوير والتحديث، وقد رحب النائب العام بأعضاء الوفود، مؤكداً أهمية الزيارات المتبادلة في تنمية قدرات أجهزة النيابة العامة والادعاء العام بدول المجلس من خلال نقل الخبرات والتجارب الناجحة.
وقد تفقدت الوفود نظم العمل بنيابات الأسرة والطفل والاتجار بالأشخاص والوزارات والجهات العامة ووحدة جرائم المخدرات، فضلاً عن النيابة الكلية والتفتيش القضائي ووحدة التحقيق الخاصة.
كما استعرضت تطبيقات قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، ونظام الوساطة الجنائية والصلح في قضايا الأسرة والطفل، واطلعت على منجزات النيابة ومبادرتها الاجتماعية (رعاية) وإجراءاتها المتبعة في حماية الطفل ومراعاة مصالحه الفضلى، كما قامت الوفود بزيارة المحكمة الدستورية.
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