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النائب العام يطلع وفود الادعاء العام بدول مجلس التعاون على منجزات النيابة العامة

11/13/2024 7:09:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬أعضاء‭ ‬وفود‭ ‬النيابات‭ ‬العامة‭ ‬والادعاء‭ ‬العام‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬زيارتهم‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬والتي‭ ‬قررها‭ ‬النواب‭ ‬العموم‭ ‬والمدعون‭ ‬العامون‭ ‬في‭ ‬اجتماعاتهم‭ ‬لغرض‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬نظم‭ ‬العمل‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬مظاهر‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث،‭ ‬وقد‭ ‬رحب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬بأعضاء‭ ‬الوفود،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬أجهزة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬والادعاء‭ ‬العام‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭.‬

وقد‭ ‬تفقدت‭ ‬الوفود‭ ‬نظم‭ ‬العمل‭ ‬بنيابات‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬والاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬والوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬ووحدة‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬النيابة‭ ‬الكلية‭ ‬والتفتيش‭ ‬القضائي‭ ‬ووحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭.‬

كما‭ ‬استعرضت‭ ‬تطبيقات‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬ونظام‭ ‬الوساطة‭ ‬الجنائية‭ ‬والصلح‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل،‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬منجزات‭ ‬النيابة‭ ‬ومبادرتها‭ ‬الاجتماعية‭ (‬رعاية‭) ‬وإجراءاتها‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬ومراعاة‭ ‬مصالحه‭ ‬الفضلى،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬الوفود‭ ‬بزيارة‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭.‬

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