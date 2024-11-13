بلينكن يدعو إسرائيل إلى“هدنة” إنسانية“طويلة الأمد” في غزة

بلينكن يدعو إسرائيل إلى“هدنة” إنسانية“طويلة الأمد” في غزة
التاريخ
11/13/2024 7:10:06 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بروكسل / PNN -
دعا وزير
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل، الأربعاء، إلى الموافقة على هدنة إنسانية“فعلية وطويلة الأمد” في قطاع غزة.
وقال بلينكن، في تصريح صحافي من مقرّ حلف شمال الأطلسي في بروكسل:“ثمة حاجة لتنفيذ هدنة فعلية وطويلة الأمد في أجزاء كبيرة من غزة”، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أنّ إسرائيل اتخذت إجراءات في مواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
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