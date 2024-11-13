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بلينكن يدعو إسرائيل إلى“هدنة” إنسانية“طويلة الأمد” في غزة

11/13/2024 7:10:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بروكسل / PNN -
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل، الأربعاء، إلى الموافقة على هدنة إنسانية“فعلية وطويلة الأمد” في قطاع غزة.

وقال بلينكن، في تصريح صحافي من مقرّ حلف شمال الأطلسي في بروكسل:“ثمة حاجة لتنفيذ هدنة فعلية وطويلة الأمد في أجزاء كبيرة من غزة”، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أنّ إسرائيل اتخذت إجراءات في مواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

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