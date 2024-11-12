(MENAFN
) العيش في بريطانيا له مزايا، ولكن عندما يُطلب منا نحن أبناء المستعمرات السابقة، مثلما يحدث معي، أن نعبر عن امتناننا للاستعمار البريطاني، فإن ذلك يشعرنا بالإهانة, على الرغم من أن بريطانيا قد حققت تقدماً نحو أن تصبح مجتمعاً متعدد الأعراق، إلا أن هذه التحول لا يمكن أن يكون كاملاً دون أن تواجه البلاد تاريخها الاستعماري, وكما قال الفيلسوف جورج سانتيانا: "من ينسى الماضي محكوم عليه أن يكرره", بريطانيا لا ينبغي أن تحتاج إلى دروس في كيفية التوافق مع تاريخها، وهذا ما يمكن ملاحظته بمجرد السير أمام مبنى البرلمان
البريطاني، حيث يقف تمثال أوليفر كرومويل, كرومويل الذي قطع رأس الملك وساهم في تأسيس الجمهورية، لا يزال يُكرم رغم عودة الملكية, جُثته، التي تم إخراجها وعرضها علنًا، مدفونة تحت زاوية حديقة هايد بارك، كرمز لفترة تاريخية لم تعد البلاد تسعى لإحيائها.
كذلك لا تزال بريطانيا تكافح لمواجهة إرثها الإمبريالي, في ما يقرب من ستة عقود عشتها هنا، شاهدت البلاد تتحول إلى مجتمع أكثر شمولية—وهو ما لم أكن أتخيله عندما وصلت إلى بريطانيا في عام 1969 من الهند, كانت تلك فترة مشحونة بالتوترات العرقية، عقب خطاب إينوك باول المثير للجدل "أنهار من الدم" الذي دعا فيه إلى إعادة المهاجرين من ذوي البشرة الملونة إلى بلادهم, كان العنصرية أكثر وضوحًا في ذلك الوقت, في هامبستيد، رفضت مالكة منزل تأجيري لأن زوجها كان يشعر بعدم الراحة من وجود هندي في البيت، وانتهت علاقة بسبب قول امرأة لي إنه لا يمكنها أن تنجب أطفالاً مني لأنني هندي, وخلال صيفي الأول في بريطانيا، أثناء عملي في مصنع في ليستر، عرّفني المشرف على أنني "ميك"، وقال أحد زملائه، "لقد أصبح لدينا الآن إيرلندي ملون"، مما أثار ضحكًا عالياً من بقية العاملين, في عام 1980، تعرضت للضرب على يد رجل ذو رأس حليق في خط بيكاديلي، وكسر نظارتي، بينما نظر باقي الركاب إليّ وكأنهم يشاهدون عرضًا في معرض.
ومع هذه التذكيرات المؤلمة لحالتي كغريب بسبب لوني، كانت هناك لحظات من الطمأنينة, إن إنجلترا التي تخيلتها وأنا أترعرع في الهند—شاكسبير، والكريكيت، وحدائق القرى—لم تكن خيالاً تمامًا, بعد ستة أسابيع فقط من وصولي إلى جامعة لوفبره، تم انتخابي رئيسًا لاتحاد الطلاب، وهي مؤسسة كانت في الغالب بيضاء في ذلك الوقت, أخبرتني إحدى الطالبات أنها انتخبتني لأن وجهي كان موثوقًا، وكانت تعتقد أنني لن أهرب بأموال الاتحاد.
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