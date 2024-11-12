هجوم صاروخي يستهدف واسع النطاق مدينة عكا وحيفا

(MENAFN
) استهدف هجوم صاروخي واسع النطاق مدينة عكا وحيفا وعددًا من المناطق في الجليل الغربي، كما تم الإبلاغ أمس، في حين دعا قادة المعارضة الإسرائيلية إلى تصعيد الصراع في جنوب لبنان, وأكدت القوات العسكرية الإسرائيلية أن 90 صاروخًا تم إطلاقها من لبنان نحو الجليل وخليج حيفا، مدعية أنها اعترضت بعضها, وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم الصاروخي الأخير على خليج حيفا، وتم علاج ثلاثة منهم, كما تم الإبلاغ عن أضرار كبيرة في منزل في مستوطنة كريات عطا.
كذلك في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك تجمعات للجنود الإسرائيليين في مستوطنة أفيفيم، موقع العبّاد، وقاعدة تدريب لوحدات المظليين في مستوطنة كرمئيل, كما أطلق الحزب صواريخ على مستوطنة غورين, وبث حزب الله لقطات تظهر مقاتليه وهم يستهدفون القاعدة العسكرية الإسرائيلية "أفيفات" في الجولان السوري المحتل بصواريخ "ملَاك 1".
وفي الوقت نفسه، دوت صفارات الإنذار في ريهانلي والعديد من البلدات في الجليل الأعلى، مما يشير إلى احتمال وجود محاولة تسلل من قبل العدو, وأفادت القوات الإسرائيلية بأن 15 جنديًا أصيبوا في اشتباكات في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية, ومنذ بداية الصراع، بلغ عدد الجنود الإسرائيليين المصابين في معارك غزة ولبنان والضفة الغربية 5325 جنديًا.
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