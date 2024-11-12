شاهد مباراة الأردن والعراق

MENAFN - Amman Net) يواجه المنتخب الوطني نظيره العراقي، ضمن الدور الثالث والحاسم من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويلتقي نشامى الأردن بأسود الرافدين على ملعب البصرة الخميس المقبل الموافق للرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة مساء بتوقيت العاصمة عمان.

وتبث النشامى عبر قناة "بي إن سبورت 3"، وقناة الكأس HD القطرية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي، أعلن قائمة ضمت 26 لاعبا، استعدادا لمواجهتي العراق والكويت.

وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.

وبدأ المنتخب تدريباته الفنية والبدنية مساء أمس الخميس في عمان، استعدادا للمواجهتين المقبلتين، على أن تستمر التحضيرات حتى مساء الثلاثاء المقبل، قبل أن يغادر صباح الأربعاء 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى البصرة، لمواجهة نظيره العراقي.

وبعد لقاء نظيره العراقي، يواجه منتخب النشامى، الكويت، عند الـ9:15 مساء الثلاثاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يستقر النشامى بوصافة المجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن العراق بذات الرصيد 7 نقاط، خلف كوريا الجنوبية المتصدر بـ10، فيما حلت عُمان والكويت رابعا وخامسا بـ3، وفلسطين أخيرا بنقطتين.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

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