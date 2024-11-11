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فاريولي: اختيار المدربين أشبه بمسلسلات وأفلام نيتفليكس

11/11/2024 7:21:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانشيسكو‭ ‬فاريولي‭ ‬مدرب‭ ‬أياكس‭ ‬أمستردام‭ ‬الهولندي‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬فيها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬الصعبة‭ ‬والشيقة،‭ ‬والمتقلبة‭ ‬أيضا‮
‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والانتصارات‭ ‬والهزائم‭.‬

وتحدث‭ ‬فاريولي‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬قمة‭ ‬أكاديمية‭ ‬أسباير‭ ‬العالمية‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬عن‭ ‬تجربته‭ ‬كمدرب‭ ‬شاب‭ ‬بعد‭ ‬انتقاله‭ ‬لتدريب‭ ‬أياكس‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬خلفا‭ ‬لجون‭ ‬فانت‭ ‬شيب‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬كمدير‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬التركي‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬فاتح‭ ‬كراجومروك‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬والذي‭ ‬منحه‭ ‬الفرصة‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬ببلوغه‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬ليصبح‭ ‬أصغر‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بالكامل،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬العام‭ ‬تركه‭ ‬نحو‭ ‬ألانياسبور‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬معه‭ ‬قرابة‭ ‬عامين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرحل‭ ‬لتدريب‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ومنه‭ ‬إلى‭ ‬أياكس‭ .‬

والطريف‭ ‬أن‭ ‬فاريولي‭ ‬بدأ‭ ‬مشواره‭ ‬كمدرب‭ ‬حراس‭ ‬مرمى،‭ ‬إذ‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬فرق‭ ‬صغيرة‭ ‬وغير‭ ‬محترفة‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬حتى‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬أكاديمية‭ ‬‮«‬أسباير‮»‬‭ ‬الشهيرة،‭ ‬ومنها‭ ‬كمدرب‭ ‬لحراس‭ ‬مرمى‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاما،‭ ‬وفجأة‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭ ‬وعمل‭ ‬ضمن‭ ‬الطاقم‭ ‬التدريبي‭ ‬لحراسة‭ ‬المرمى‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬جان‭ ‬بييرو‭ ‬فينتورا‭.‬

وعن‭ ‬بداية‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭ ‬قال‭ ‬فاريولي‭: ‬‮«‬تواجدت‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2015،‭ ‬وقد‭ ‬جئت‭ ‬لأكاديمية‭ ‬أسباير‭ ‬وعمري‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬بحقيبتي‭ ‬وأحلامي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تركت‭ ‬بلدي‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬جودة‭ ‬وحتى‭ ‬التحدث‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬فكان‭ ‬التحدي‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬مسألة‭ ‬التواصل‭ .‬‮«‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬فقط‭ ‬أصبحت‭ ‬أقل‭ ‬وحدة،‭ ‬وقمت‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتي‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التدريب‭ ‬بعمل‭ ‬كبير‭ ‬وأشرفنا‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬ليكونوا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أساسيين‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬لتواجدي‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يجمعنا‭ ‬هو‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والصداقة‭ ‬التي‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬بنائها‭ ‬باستمرار‭ ‬فيما‭ ‬بيننا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬فاريولي‭ ‬إن‭ ‬اختيار‭ ‬المدربين‭ ‬أشبه‭ ‬باختيار‭ ‬أحد‭ ‬الأفلام‭ ‬أو‭ ‬المسلسلات‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬نيتفليكس‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬ترتيب‭ ‬الأفكار‭ ‬وتنظيمها‭ . ‬وواصل‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬أكاديمية‭ ‬أسباير‭ ‬كانت‭ ‬أشبه‭ ‬بجامعة‭ ‬للتعلم‭ ‬منها‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الأفكار‭ ‬والمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنوات،‭ ‬لفهم‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‭ ‬ومعالجة‭ ‬الفوارق‭ ‬داخل‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

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