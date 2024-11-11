عدوان إسرائيلي على ريف حمص الجنوبي

MENAFN - Palestine News ) دمشق / PNN - سمع دوي انفجارات عنيفة نسبت لقصف إسرائيلي في منطقة حسياء وجبل شنشار بريف حمص الجنوبي وسط سورية؛ اليوم الإثنين.

وأوردت وكالة "سانا" السورية، أن الحديث يدور عن "معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي في محيط منطقة شنشار بريف حمص الجنوبي".

وبحسب تقارير سورية فقد أسفر القصف الإسرائيلي عن "وقوع 3 جرحى كحصيلة أولية للعدوان الصهيوني على شاحنة إغاثية في مدينة حمص السورية".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "انفجارات عنيفة ناجمة عن غارة إسرائيلية استهدفت مستودعا للذخيرة لحزب الله اللبناني في منطقة شنشار بين ضاحية المجد وشمسين بريف حمص الجنوبي على طريق حمص – دمشق، تلاها تصاعد كثيف للدخان وانفجارات متتالية من المستودع المستهدف، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية".

وأشار إلى أنها "منطقة عسكرية حيث تنتشر فيها الفرقة 15 والفرقة 11 التابعتين لقوات النظام، ومقرات عسكرية لحزب الله اللبناني".

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري، "147 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 121 منها جوية و 26 برية"، مؤكدا أن "تلك الضربات أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 260 هدفا، ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر، ومقرات ومراكز وآليات".

ووفق المرصد، فقد "تسببت تلك الضربات باستشهاد 284 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 230 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والشهداء

هم: 25 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري، و55 من حزب الله اللبناني، و28 من الجنسية العراقية، و84 من

الجنسية السورية، و25 من جنسية غير سورية، و62 من أفراد قوات النظام السوري ، و1 مجهول في سراقب، و4 بالسيدة زينب".

هذا، بالإضافة "لاستشهاد 55 من المدنيين بينهم 9 أطفال و14 سيدة بالاستهدافات الإسرائيلية بالإضافة لإصابة نحو 58 منهم، فضلا عن مقتل رجل الأعمال المقرب من إيران براء قاطرجي وابن عمه".

وأكّد المرصد، أن الاستهدافات توزعت على الشكل التالي: "52 دمشق وريفها، و17 درعا، و47 حمص، و16 القنيطرة، و3 طرطوس، 5 دير الزور، 3 حلب، و4 حماة، و2 للاذقية، و3 للسويداء، و1 إدلب".

ويشير المرصد السوري إلى أن "إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة، وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات".