وزير الزراعة يودع السفير الياباني لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / ودع وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية، اليوم الاثنين، السفير الياباني لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما،لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.
جاء ذلك بمشاركة وحضور وكيل وزارة الزراعة المهندس بدر الحوامدة وعدد من الوكلاء المساعدين والمدراء العامين ورؤساء الوحدات في الوزارة، وعدد من المسؤولين في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".
وأعرب سليمية عن تقديره للجهود التي قام بها ناكاشيما في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها خاصة في المجال الزراعي، مشيراً إلى دور الزراعة كمركب أساسي من مركبات الاقتصاد الفلسطيني بالإضافة لكونها لب الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي، متمنياً للسفير ناكاشيما التوفيق في مهامه الجديدة.
وأشار الوزير سليمية إلى أهمية دعم اليابان وأشاد بمساهماتها الإنسانية والإغاثية ومشاريعها التنموية في فلسطين، إلى جانب جهودها في بناء القدرات المؤسساتية الفلسطينية، وتقديم المنح العلمية لعدد من الباحثين الفلسطينيين.
من جانبه، أعرب ناكاشيما عن شكره لكرم الاستقبال والتعاون المثمر خلال فترة عمله في فلسطين، مؤكداً التزام اليابان بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات وخاصة في المجال الزراعي.
هذا واستعرض الباحث طارق أبو بكر والذي حصل مؤخراً على درجة الدكتوراة في علم الحشرات من خلال منحة مقدمة من الحكومة اليابانية تجربته الأكاديمية وأهميتها وانعكاساتها على تطوير وخدمة القطاع الزراعي الفلسطيني خاصة في مجال مكافحة سوسة النخيل.
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