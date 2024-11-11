وزير الزراعة يودع السفير الياباني لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / ودع وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية، اليوم الاثنين، السفير الياباني لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما،لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.

جاء ذلك بمشاركة وحضور وكيل وزارة الزراعة المهندس بدر الحوامدة وعدد من الوكلاء المساعدين والمدراء العامين ورؤساء الوحدات في الوزارة، وعدد من المسؤولين في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

وأعرب سليمية عن تقديره للجهود التي قام بها ناكاشيما في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها خاصة في المجال الزراعي، مشيراً إلى دور الزراعة كمركب أساسي من مركبات الاقتصاد الفلسطيني بالإضافة لكونها لب الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي، متمنياً للسفير ناكاشيما التوفيق في مهامه الجديدة.

وأشار الوزير سليمية إلى أهمية دعم اليابان وأشاد بمساهماتها الإنسانية والإغاثية ومشاريعها التنموية في فلسطين، إلى جانب جهودها في بناء القدرات المؤسساتية الفلسطينية، وتقديم المنح العلمية لعدد من الباحثين الفلسطينيين.

من جانبه، أعرب ناكاشيما عن شكره لكرم الاستقبال والتعاون المثمر خلال فترة عمله في فلسطين، مؤكداً التزام اليابان بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات وخاصة في المجال الزراعي.

هذا واستعرض الباحث طارق أبو بكر والذي حصل مؤخراً على درجة الدكتوراة في علم الحشرات من خلال منحة مقدمة من الحكومة اليابانية تجربته الأكاديمية وأهميتها وانعكاساتها على تطوير وخدمة القطاع الزراعي الفلسطيني خاصة في مجال مكافحة سوسة النخيل.