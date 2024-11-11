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المجلس الأعلى للمرأة يشكر الجهات الداعمة للاحتفال الرسمي بيوم المرأة البحرينية

11/11/2024 7:16:11 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب المجلس الأعلى للمرأة عن شكره وتقديره للدعم الكريم من قبل جهات في القطاعين العام والخاص بمملكة البحرين للاحتفال بيوم المرأة البحرينية للعام 2024، والذي يقام في الأول من ديسمبر القادم تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم.
وتقدم المجلس الأعلى للمرأة بالشكر لكل من؛ الجامعة الأمريكية، وشركة "بابكو للتكرير"، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك"، وشركة انفراكورب، وشركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، وبنك السلام، والبنك الأهلي المتحد، ومجموعة GFH المالية، وبنك البحرين الوطني، وشركة بنفت البحرين، وشركة "سيكو"، وبنك البحرين الإسلامي، وشركة سناد للخدمات المالية، وشركة خدمات مطار البحرين "باس"، وبنك البحرين والكويت.
وثمّن المجلس الأعلى للمرأة حرص هذه الجهات الدائم على رعاية مختلف البرامج والمشاريع والمبادرات التي يطلقها المجلس على مدار العام، والمساهمة في الاحتفاء بما تحقق من تقدّم وريادة للمرأة البحرينية من حيث مؤشرات الإنجاز والتقدم في كافة القطاعات والمجالات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بما يعكس التزام وحرص هذه المؤسسات على
دعم ومساندة المرأة البحرينية وضمان تقدمها وتحقيقها المكتسبات النوعية على جميع الأصعدة والمستويات.
وأكد المجلس الأعلى للمرأة أن القطاع الخاص عنصر أساسي في استكمال منظومة الدعم التي تحظى بها المرأة البحرينية، من خلال تفاعل القائمين عليه مع مبادرات المجلس الأعلى للمرأة، والتوصيات التي تصدر عنه ذات الصلة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة وتخصيص ميزانية لتلبية احتياجاتها، إضافةً إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وتطبيق سياسات داعمة للمرأة الموظفة في المؤسسات، وإنشاء لجنة لتكافؤ الفرص تماشيًا مع توجيهات المجلس.
وأشار المجلس إلى أن دعم المؤسسات
لبرامج ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة تكمن في تعزيز استدامتها وضمان تحقيق أهدافها بأكبر فاعلية ممكنة، بما يُثري سجل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ويرسخ اهتمامها بدعم تقدم المرأة، مؤكدًا على صعيدٍ متصل أن مثل هذه المناسبات الوطنية تُعد فرصة لاستذكار المرتكزات الأساسية لثوابت منطلقات مشاركة المرأة البحرينية والمتمثلة في مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل لعام 2002 وما تضمناه من نصوص مضيئة تؤكد حقوق المرأة كحقوق إنسان في المقام الأول، والتي عززت دورها في المسيرة التنموية الشاملة.

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