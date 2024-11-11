حزب الله: الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من احتلال قرية لبنانية واحدة

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- أكد مسؤول في "حزب الله" الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن إلى الآن من "احتلال قرية واحدة" في جنوب لبنان، بعد أكثر من شهر على تكثيف الدولة العبرية ضرباتها الجوية ضد الحزب وبدء عملية برية.
وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب، محمد عفيف: "بعد 45 يوما من القتال الدامي ما زال العدو عاجزا عن احتلال قرية لبنانية واحدة"، وذلك خلال مؤتمر صحافي بالضاحية الجنوبية لبيروت، والتي تعرّضت لدمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفتها على مدى الأسابيع الماضية.
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