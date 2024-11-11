Monday, 11 November 2024 03:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله: الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من احتلال قرية لبنانية واحدة

11/11/2024 7:09:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN- أكد مسؤول في "حزب الله" الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن إلى الآن من "احتلال قرية واحدة" في جنوب لبنان، بعد أكثر من شهر على تكثيف الدولة العبرية ضرباتها الجوية ضد الحزب وبدء عملية برية.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب، محمد عفيف: "بعد 45 يوما من القتال الدامي ما زال العدو عاجزا عن احتلال قرية لبنانية واحدة"، وذلك خلال مؤتمر صحافي بالضاحية الجنوبية لبيروت، والتي تعرّضت لدمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفتها على مدى الأسابيع الماضية.

MENAFN11112024000205011050ID1108871916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث