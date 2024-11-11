حزب الله: الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من احتلال قرية لبنانية واحدة

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب، محمد عفيف: "بعد 45 يوما من القتال الدامي ما زال العدو عاجزا عن احتلال قرية لبنانية واحدة"، وذلك خلال مؤتمر صحافي بالضاحية الجنوبية لبيروت، والتي تعرّضت لدمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفتها على مدى الأسابيع الماضية.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.