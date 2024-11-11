وزيرة إسرائيلية: إجلاء سكان الشمال خوفا من تكرار سيناريو 7 أكتوبر.. وحديث عن تسوية في لبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أفادت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، صباح اليوم الاثنين، بإجلاء سكان شمال إسرائيل خوفًا من تكرار سيناريو هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هناك.

وقالت لإذاعة الجيش الإسرائيلي "قمنا بإجلاء السكان من الحدود الشمالية في بداية الحرب لأننا كنا نعلم أن سيناريو 7 أكتوبر قد يحصل هناك أيضًا”، في إشارة إلى مخاوف من هجوم مماثل من جبهة لبنان.

وبالنسبة لقطاع غزة، قالت الوزيرة "أنا أؤيد الاستيطان في أي مكان في أرض إسرائيل، وبالطبع غزة جزء من إسرائيل".

وأضافت الوزيرة الإسرائيلية أن“هناك حديثا عن اتفاق في الشمال، وفي اللحظة التي سنتمكن من الوصول إليها سننظر في إنجازاتنا ونتأكد مما إذا ما كانت هذه الاتفاقية قادرة على ضمان حياة آمنة لسكاننا”.

في هذا السياق، نقلت صحيفة "معاريف" عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، قوله "لدينا الرغبة في التوصل إلى تسوية مع لبنان ونمضي في هذا الاتجاه".

وأضاف للصحيفة الإسرائيلية "ليست لدينا رغبة في البقاء في جنوب لبنان ولكننا بحاجة إلى الحفاظ على حرية العمل هناك مستقبلًا. نريد خلق واقع يسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم ولا يسمح لحزب الله بالعودة إلى السياج".

وتابع "لا نستطيع أن نثق في اليونيفيل ولا في الجيش اللبناني"، وختم بالقول إن "روسيا لها مصالح في المنطقة، ونريد أكبر عدد من القوى شركاء في الاتفاق مع لبنان".

