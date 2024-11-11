350 مستعمرا يقتحمون الأقصى المبارك

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN- اقتحم أكثر من 350 مستعمرا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال أغلقت في وجه المصلين باب المغاربة منذ الصباح، فيما سمحت لمئات المستعمرين باقتحام باحاته وتدنيسها، وأداء طقوس تلمودية واستفزازية.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في تشرين الأول/أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.
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