350 مستعمرا يقتحمون الأقصى المبارك

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN- اقتحم أكثر من 350 مستعمرا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال أغلقت في وجه المصلين باب المغاربة منذ الصباح، فيما سمحت لمئات المستعمرين باقتحام باحاته وتدنيسها، وأداء طقوس تلمودية واستفزازية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في تشرين الأول/أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.