Monday, 11 November 2024 03:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


350 مستعمرا يقتحمون الأقصى المبارك

11/11/2024 7:09:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN- اقتحم أكثر من 350 مستعمرا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال أغلقت في وجه المصلين باب المغاربة منذ الصباح، فيما سمحت لمئات المستعمرين باقتحام باحاته وتدنيسها، وأداء طقوس تلمودية واستفزازية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في تشرين الأول/أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

MENAFN11112024000205011050ID1108871914

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث