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الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني في الرياض

11/11/2024 7:09:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرياض / PNN - اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة، التي ستعقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وبحث الرئيس مع العاهل الأردني، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وناقشا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سيادته، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للعدوان على شعبنا، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية في القطاع.

وكان الرئيس عباس، قد وصل مساء أمس الأحد، إلى الرياض، للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وحضر الاجتماع: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى السعودية مازن غنيم.

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