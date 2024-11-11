الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني في الرياض

(MENAFN
- Palestine News Network
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الرياض / PNN - اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة، التي ستعقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض.
وبحث الرئيس مع العاهل الأردني، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وناقشا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض سيادته، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للعدوان على شعبنا، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية في القطاع.
وكان الرئيس عباس، قد وصل مساء أمس الأحد، إلى الرياض، للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وحضر الاجتماع: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى السعودية مازن غنيم.
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