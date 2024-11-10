الرئيس التنفيذي لـ((نسيج)) يشارك في جلسة ((لقاء العمالقة)) بمعرض سيتي سكيب الرياض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسيناقش‭ ‬العريض‭ ‬مرئياته‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬‮«‬لقاء‭ ‬العمالقة‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬ستحمل‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬استكشاف‭ ‬الصلة‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬ثلاثة‭ ‬مرتكزات‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقار‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬ستلتئم‭ ‬فعالياتها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أيام‭ ‬المعرض،‭ ‬حيث‭ ‬سيطرح‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬أبرز‭ ‬الممارسات‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬عوالم‭ ‬المبيعات‭ ‬والتأجير‭ ‬والاستئجار‭ ‬لإحداث‭ ‬توليفة‭ ‬مربحة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬في‭ ‬النشاط‭ ‬العقاري‭.‬

كما‭ ‬سيستعرض‭ ‬العريض‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬أحدث‭ ‬المستجدات‭ ‬حول‭ ‬المشاريع‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬واطلاع‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬الرؤى‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بتطورات‭ ‬المشهد‭ ‬العقاري‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬العقارية‭ ‬والمدن‭ ‬الذكية‭ ‬المستدامة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬أمين‭ ‬العريض‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬والمشاركة‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬العقارية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استكشاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬العقارية‭ ‬والاستثمارات‭ ‬المربحة‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبخاصة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السعودية‭ ‬الضخمة‭ ‬والغنية‭ ‬بفرص‭ ‬ومشاريع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭.‬

وسيشارك‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬متحدث،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬جهة‭ ‬عارضة،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مستثمر‭ ‬مؤسس،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬المثرية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬بنسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬للشركات‭ ‬الدولية‭ ‬تتجاوز‭ ‬66 % ‭.‬

كما‭ ‬سيوفر‭ ‬المعرض‭ ‬7‭ ‬منصات‭ ‬متخصصة‭ ‬لعرض‭ ‬المشاريع‭ ‬المبتكرة‭ ‬والطرق‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التقنية‭ ‬والاستدامة‭ ‬والجودة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭: ‬منصة‭ ‬الملاعب‭ ‬والفعاليات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬ومنصة‭ ‬حوارات‭ ‬تنفيذية‭ ‬التي‭ ‬سيشارك‭ ‬عبرها‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬تحت‭ ‬30‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بالخبرات‭ ‬المهنية‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الناجحة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬ربط‭ ‬الشركات‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬وبناء‭ ‬الشراكات‭ ‬المثمرة‭.‬