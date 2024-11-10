الرئيس التنفيذي لـ((نسيج)) يشارك في جلسة ((لقاء العمالقة)) بمعرض سيتي سكيب الرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سيشارك أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، كمتحدث رئيسي ضمن نخبة من المتحدثين الرئيسيين من خبراء العقار حول العالم في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 في العاصمة السعودية الرياض، والذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية خلال الفترة 11-14 نوفمبر 2024، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وذلك تلبية لدعوة المنظمين للسيد العريض للمشاركة في هذا الحدث العقاري العالمي المرموق.
وسيناقش العريض مرئياته العقارية في جلسة «لقاء العمالقة» والتي ستحمل عنوان: «استكشاف الصلة بين أبرز ثلاثة مرتكزات رئيسية في قطاع العقار» والتي ستلتئم فعالياتها في اليوم الثاني من أيام المعرض، حيث سيطرح مع نخبة من خبراء التطوير العقاري على مستوى المنطقة والعالم أبرز الممارسات المتبعة في الربط بين عوالم المبيعات والتأجير والاستئجار لإحداث توليفة مربحة ومبتكرة في النشاط العقاري.
كما سيستعرض العريض خلال الجلسة أحدث المستجدات حول المشاريع شركة نسيج، واطلاع المشاركين على أهم الرؤى ذات العلاقة بتطورات المشهد العقاري مع التركيز على التحول الرقمي والتكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة.
يذكر أن مشاركة أمين العريض في سيتي سكيب العالمي في الرياض تنسجم مع رؤية شركة نسيج الاستراتيجية في الحضور بقوة في أبرز المحافل الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال التطوير العقاري والمشاركة بفاعلية في أبرز المعارض والمؤتمرات العقارية، وذلك من أجل استكشاف المزيد من الفرص العقارية والاستثمارات المربحة خارج مملكة البحرين وبخاصة في السوق السعودية الضخمة والغنية بفرص ومشاريع التطوير العقاري.
وسيشارك في سيتي سكيب العالمي في الرياض هذه السنة أكثر من 500 متحدث، وأكثر من 400 جهة عارضة، وأكثر من 200 مستثمر مؤسس، وأكثر من 150 ساعة من الجلسات المثرية، إضافة إلى أبرز العلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية، بنسبة مشاركة للشركات الدولية تتجاوز 66 % .
كما سيوفر المعرض 7 منصات متخصصة لعرض المشاريع المبتكرة والطرق الجديدة في مجالات التقنية والاستدامة والجودة، من بينها: منصة الملاعب والفعاليات الكبرى التي تقام للمرة الأولى، ومنصة حوارات تنفيذية التي سيشارك عبرها رواد الأعمال تحت 30 سنة في التعريف بالخبرات المهنية والاستراتيجيات الناجحة، إضافة إلى صالة ربط الشركات بهدف تعزيز فرص التعاون وبناء الشراكات المثمرة.
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