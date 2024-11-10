لبنان يرسل 5 آلاف جندي إضافي إلى الجنوب

قال الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، اليوم الأحد، إن لبنان عازم على تعزيز انتشارِ قواته المسلحة في الجنوب اللبناني.



وأعلن خلال كلمته في الاجتماع الوزاري العربي - الإسلامي في الرياض، عن قرار الحكومة اللبنانية بتطويع وتدريب نحو 1500 عسكري، تمهيدا لإرسال 5000 جندي إضافي، لينضموا إلى نحو 4500 متواجدين أصلا في هذه المنطقة.



وندد بوحبيب بالهجمات التي تتعرض لها بلاده، مشيرا إلى أن "إسرائيل تقتل يوميا العشرات وأحيانا المئات بصورة ممنهجة لا تمييز فيها بين نساء وأطفال وشيوخ وطواقم طبية وصحفيين ومدنيين"، وفقا لموقع "النشرة" اللبناني.



وواصل: "كما لم يسلم تاريخنا وتاريخ الإنسانية جمعاء من معالم أثرية تعود لآلاف السنين، وبساتين زيتون معمرة، من التدمير والحرق، بهدف إنشاء منطقة عازلة على طول المناطق الحدودية الجنوبية للبنان، خالية من الحياة وغير قابلة للعيش، مما يشكل نمطا جديدا من الإرهاب البيئي الهادف إلى ضرب وانعدام الحياة البيولوجية والإنسانية".



وأكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، أنه "كلما طالت هذه الحرب زادت معاناة اللبنانيين، إذ نزح 1 من أصل 4 من سكان لبنان، أو ما يزيد عن مليون ونصف إنسان يفتقر معظمهم في أماكن نزوحهم إلى أبسط مقومات الحياة".



وأوضح بوحبيب: "لقد عبّر لبنان بوضوح عن موقفه ورؤيته لحل مستدام عبر المطالبة أولا بوقف فوري لإطلاق النار، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الحدود، وعودة كافة النازحين من جانبي الحدود إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، من خلال التطبيق الشامل والمتوازي لقرار مجلس الأمن 1701، بحيث تكون السلطة الشرعية الوحيدة جنوب نهر الليطاني هي سلطة حكومة لبنان، ولا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان".



وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله. (سبوتنيك)

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