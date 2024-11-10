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داينامكس تعتزم افتتاح مركز رئيسى لعلامة فيات باستثمارات 350 مليون جنيه

11/10/2024 2:26:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال عماد حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة“داينامكس، وكيل سيارات“فيات” في مصر لـ”البورصة” إن الشركة تعتزم افتتاح معرض ومركز خدمات لعلامة“فيات” باستثمارات أولية 350 مليون جنيه.

أوضح المركز سيكون الأكبر فى المنطقة بالنسبة للعلامة الإيطالية ويشمل جميع خدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار، إلى جانب معرض مخصص لعرض الطرازات المتنوعة.

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ولفت إلى أن الشركة تعتزم طرح طراز جديد من علامة“فيات” بسعر منافس خلال الربع الأول من عام 2025، في إطار استراتيجيتها لتقديم منتجات تتماشى مع متطلبات السوق المصري وتطورات صناعة السيارات.

وأشار حلمي إلى أن الشركة أعادت طرح سيارة“فيات تيبو” السيدان ذات الناقل اليدوي (المانيوال) في الأسواق بناءً على رغبة العديد من عملائها.
يأتي هذا الطرح كجزء من استراتيجية الشركة للتوسع وتلبية الطلب المتزايد على موديلات“فيات”.

وأضاف أن العديد من العملاء يفضلون قيادة السيارات ذات الناقل اليدوي لما يمنحه من شعور بالتحكم الكامل في السيارة، بالإضافة إلى تجهيز السيارة بمعايير وتقنيات متطورة.

وحددت الشركة سعر فيات تيبو المانويل الجديدة بـ 725 ألف جنيه، مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

وذكرت أن إعادة طرح السيارة في السوق المصري جاء بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، بسبب تزايد الطلب على طراز“فيات تيبو” الأوتوماتيك.

وتأتي السيارة بمحرك سعة 1.4 لتر، بقوة 95 حصان، وسعة خزان وقود تصل إلى 45 لترًا، مما يجعلها اقتصادية في استهلاك الوقود، مع ناقل حركة بـ6 سرعات.

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