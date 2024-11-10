داينامكس تعتزم افتتاح مركز رئيسى لعلامة فيات باستثمارات 350 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال عماد حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة“داينامكس، وكيل سيارات“فيات” في مصر لـ”البورصة” إن الشركة تعتزم افتتاح معرض
ومركز خدمات لعلامة“فيات” باستثمارات أولية 350 مليون جنيه.
أوضح المركز سيكون الأكبر فى المنطقة بالنسبة للعلامة الإيطالية ويشمل جميع خدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار، إلى جانب معرض مخصص لعرض الطرازات المتنوعة.
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ولفت إلى أن الشركة تعتزم طرح طراز جديد من علامة“فيات” بسعر منافس خلال الربع الأول من عام 2025، في إطار استراتيجيتها لتقديم منتجات تتماشى مع متطلبات السوق المصري وتطورات صناعة السيارات.
وأشار حلمي إلى أن الشركة أعادت طرح سيارة“فيات تيبو” السيدان ذات الناقل اليدوي (المانيوال) في الأسواق بناءً على رغبة العديد من عملائها.
يأتي هذا الطرح كجزء من استراتيجية الشركة للتوسع وتلبية الطلب المتزايد على موديلات“فيات”.
وأضاف أن العديد من العملاء يفضلون قيادة السيارات ذات الناقل اليدوي لما يمنحه من شعور بالتحكم الكامل في السيارة، بالإضافة إلى تجهيز السيارة بمعايير وتقنيات متطورة.
وحددت الشركة سعر فيات تيبو المانويل الجديدة بـ 725 ألف جنيه، مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب.
وذكرت أن إعادة طرح السيارة في السوق المصري جاء بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، بسبب تزايد الطلب على طراز“فيات تيبو” الأوتوماتيك.
وتأتي السيارة بمحرك سعة 1.4 لتر، بقوة 95 حصان، وسعة خزان وقود تصل إلى 45 لترًا، مما يجعلها اقتصادية في استهلاك الوقود، مع ناقل حركة بـ6 سرعات.
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