لجنة مكافحة انتشار البعوض والحشرات بمحافظة المحرق تبدأ حملاتها التفتيشية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
انطلاقا من حرص محافظة المحرق في الحفاظ على السلامة العامة، بالشراكة مع إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة وبلدية المحرق ومديرية شرطة محافظة المحرق، ودعماً لبرنامج المدن الصحية، أطلقت اللجنة المشتركة لمكافحة انتشار البعوض والحشرات بالمحافظة حملاتها التفتيشية والتوعوية، وذلك وفق جدول وخطط وقائية مدروسة تستهدف مختلف المجمعات بالمحافظة.
وبهذه المناسبة أكد العميد جاسم محمد الغتم نائب محافظ محافظة المحرق أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارات هو تحديد أماكن تجمع البعوض والحشرات، وتعزيز الوعي المجتمعي بالإجراءات الوقائية للحد من تكاثرها وانتشارها، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
وخلال الحملة قامت الفرق المعنية المختصة بتسجيل الملاحظات واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها، التي تشمل أعمال النظافة وإزالة المخالفات ورش المبيدات وشفط وردم المستنقعات، إلى جانب الجهود التوعوية المصاحبة التي تتضمن إرشادات وتعليمات حول كيفية مكافحة البعوض والحشرات.
وفي الختام وجه نائب المحافظ شكره لجميع الجهات المشاركة، مشيدا بالجهود المبذولة لتعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق الأهداف المنشودة للتخفيف من هذه الظاهرة.
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