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لجنة مكافحة انتشار البعوض والحشرات بمحافظة المحرق تبدأ حملاتها التفتيشية

11/9/2024 7:21:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‎انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وبلدية‭ ‬المحرق‭ ‬ومديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬ودعماً‭ ‬لبرنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية،‭ ‬أطلقت‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬لمكافحة‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض‭ ‬والحشرات‭ ‬بالمحافظة‭ ‬حملاتها‭ ‬التفتيشية‭ ‬والتوعوية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬جدول‭ ‬وخطط‭ ‬وقائية‭ ‬مدروسة‭ ‬تستهدف‭ ‬مختلف‭ ‬المجمعات‭ ‬بالمحافظة‭.‬

‎وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬العميد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬الغتم‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬هو‭ ‬تحديد‭ ‬أماكن‭ ‬تجمع‭ ‬البعوض‭ ‬والحشرات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الوقائية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تكاثرها‭ ‬وانتشارها،‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

‎وخلال‭ ‬الحملة‭ ‬قامت‭ ‬الفرق‭ ‬المعنية‭ ‬المختصة‭ ‬بتسجيل‭ ‬الملاحظات‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الفورية‭ ‬حيالها،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬أعمال‭ ‬النظافة‭ ‬وإزالة‭ ‬المخالفات‭ ‬ورش‭ ‬المبيدات‭ ‬وشفط‭ ‬وردم‭ ‬المستنقعات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجهود‭ ‬التوعوية‭ ‬المصاحبة‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬إرشادات‭ ‬وتعليمات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬مكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬والحشرات‭.‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬وجه‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬شكره‭ ‬لجميع‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭. ‬

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