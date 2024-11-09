Sunday, 10 November 2024 02:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عيادتان طبيتان لبطولة العالم لرفع الأثقال

11/9/2024 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشفت‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬نورة‭ ‬المحميد‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنظيمية‭ ‬العليا‭ ‬حددت‭ ‬توفير‭ ‬عيادتين‭ ‬طبيتين‭ ‬للبطولة‭ ‬إحداهما‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬جولدن‭ ‬توليب،‭ ‬والأخرى‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬4‭ - ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المقابلة‭ ‬لمسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وأوضحت‭ ‬نورة‭ ‬المحميد‭ ‬أن‭ ‬العيادة‭ ‬سوف‭ ‬تفتح‭ ‬أبوابها‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭ ‬بفترة‭ ‬طويلة‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬ستقيم‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وسوف‭ ‬تكون‭ ‬العيادة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لهم‭ ‬لتقديم‭ ‬كافة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الطبية،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬العيادة‭ ‬سيكون‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬وسيستمر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬البطولة‭ ‬لاستقبال‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬وجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬والوفود‭ ‬المشاركة،‭ ‬فيما‭ ‬ستفتح‭ ‬العيادة‭ ‬الثانية‭ ‬أبوابها‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الحدث‭ ‬حتى‭ ‬نهايته‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العيادة‭ ‬ستضم‭ ‬9‭ ‬أطباء‭ ‬و11‭ ‬معالجا‭ ‬طبيا‭ ‬و7‭ ‬مسعفين‭ ‬سيعملون‭ ‬بنظام‭ ‬النوبات،‭ ‬حيث‭ ‬ستقدم‭ ‬العيادات‭ ‬أبرز‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬التقييم‭ ‬الأولي‭ ‬لأي‭ ‬إصابة‭ ‬وتتم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطبيب،‭ ‬وعلى‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬التوجيه‭ ‬من‭ ‬قبله‭ ‬الى‭ ‬تدخل‭ ‬متخصصي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬او‭ ‬إجراء‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬الأساسية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسعفين،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تحويل‭ ‬الإصابات‭ ‬البليغة‭ ‬والحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬الى‭ ‬أقرب‭ ‬مستشفى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سيارة‭ ‬الاسعاف،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العيادتين‭ ‬لن‭ ‬يقتصر‭ ‬العمل‭ ‬فيهما‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬سيشمل‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬العامة،‭ ‬منهم‭ ‬الوفود‭ ‬والجمهور‭ ‬وجميع‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭.‬

وأعربت‭ ‬المحميد‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للجهات‭ ‬المتعاونة‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬وهم‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬وفر‭ ‬جميع‭ ‬متطلبات‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬وسيارات‭ ‬الإسعاف،‭ ‬وسوف‭ ‬يستقبل‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الذين‭ ‬وفروا‭ ‬كافة‭ ‬المستلزمات‭ ‬واستقبال‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬أيضاً‭.‬

وكشفت‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬جميع‭ ‬اشتراطات‭ ‬وإرشادات‭ ‬وقوانين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية،‭ ‬حيث‭ ‬ستضم‭ ‬أبرز‭ ‬الكفاءات‭ ‬الطبية،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬العيادة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬جولدن‭ ‬توليب‭ ‬سوف‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬وعيادة‭ ‬موقع‭ ‬البطولة‭ ‬سوف‭ ‬تبدأ‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الفعالية‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬الليل‭.‬

MENAFN09112024000055011008ID1108868655

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث