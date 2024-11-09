عيادتان طبيتان لبطولة العالم لرفع الأثقال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشفت‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬نورة‭ ‬المحميد‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنظيمية‭ ‬العليا‭ ‬حددت‭ ‬توفير‭ ‬عيادتين‭ ‬طبيتين‭ ‬للبطولة‭ ‬إحداهما‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬جولدن‭ ‬توليب،‭ ‬والأخرى‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬4‭ - ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المقابلة‭ ‬لمسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وأوضحت‭ ‬نورة‭ ‬المحميد‭ ‬أن‭ ‬العيادة‭ ‬سوف‭ ‬تفتح‭ ‬أبوابها‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭ ‬بفترة‭ ‬طويلة‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬ستقيم‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وسوف‭ ‬تكون‭ ‬العيادة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لهم‭ ‬لتقديم‭ ‬كافة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الطبية،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬العيادة‭ ‬سيكون‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬وسيستمر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬البطولة‭ ‬لاستقبال‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬وجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬والوفود‭ ‬المشاركة،‭ ‬فيما‭ ‬ستفتح‭ ‬العيادة‭ ‬الثانية‭ ‬أبوابها‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الحدث‭ ‬حتى‭ ‬نهايته‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العيادة‭ ‬ستضم‭ ‬9‭ ‬أطباء‭ ‬و11‭ ‬معالجا‭ ‬طبيا‭ ‬و7‭ ‬مسعفين‭ ‬سيعملون‭ ‬بنظام‭ ‬النوبات،‭ ‬حيث‭ ‬ستقدم‭ ‬العيادات‭ ‬أبرز‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬التقييم‭ ‬الأولي‭ ‬لأي‭ ‬إصابة‭ ‬وتتم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطبيب،‭ ‬وعلى‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬التوجيه‭ ‬من‭ ‬قبله‭ ‬الى‭ ‬تدخل‭ ‬متخصصي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬او‭ ‬إجراء‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬الأساسية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسعفين،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تحويل‭ ‬الإصابات‭ ‬البليغة‭ ‬والحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬الى‭ ‬أقرب‭ ‬مستشفى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سيارة‭ ‬الاسعاف،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العيادتين‭ ‬لن‭ ‬يقتصر‭ ‬العمل‭ ‬فيهما‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬سيشمل‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬العامة،‭ ‬منهم‭ ‬الوفود‭ ‬والجمهور‭ ‬وجميع‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭.‬

وأعربت‭ ‬المحميد‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للجهات‭ ‬المتعاونة‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬وهم‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬وفر‭ ‬جميع‭ ‬متطلبات‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬وسيارات‭ ‬الإسعاف،‭ ‬وسوف‭ ‬يستقبل‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الذين‭ ‬وفروا‭ ‬كافة‭ ‬المستلزمات‭ ‬واستقبال‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬أيضاً‭.‬

وكشفت‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬جميع‭ ‬اشتراطات‭ ‬وإرشادات‭ ‬وقوانين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية،‭ ‬حيث‭ ‬ستضم‭ ‬أبرز‭ ‬الكفاءات‭ ‬الطبية،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬العيادة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬جولدن‭ ‬توليب‭ ‬سوف‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬وعيادة‭ ‬موقع‭ ‬البطولة‭ ‬سوف‭ ‬تبدأ‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الفعالية‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬الليل‭.‬