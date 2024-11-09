عيادتان طبيتان لبطولة العالم لرفع الأثقال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كشفت رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لرفع الأثقال نورة المحميد أن اللجنة التنظيمية العليا حددت توفير عيادتين طبيتين للبطولة إحداهما في فندق جولدن توليب، والأخرى في مقر البطولة التي ستقام في المملكة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، خلال الفترة 4 - 15 ديسمبر القادم في المنطقة المقابلة لمسرح البحرين الوطني.
وأوضحت نورة المحميد أن العيادة سوف تفتح أبوابها قبل البطولة بفترة طويلة وخصوصا أن هناك العديد من المنتخبات التي ستقيم معسكرات تدريبية في البحرين، وسوف تكون العيادة مفتوحة لهم لتقديم كافة الاحتياجات الطبية، مبينة أن افتتاح العيادة سيكون يوم 20 نوفمبر الحالي، وسيستمر حتى نهاية البطولة لاستقبال جميع الحالات وجميع اللاعبين والوفود المشاركة، فيما ستفتح العيادة الثانية أبوابها مع انطلاق الحدث حتى نهايته.
وأشارت إلى أن العيادة ستضم 9 أطباء و11 معالجا طبيا و7 مسعفين سيعملون بنظام النوبات، حيث ستقدم العيادات أبرز الخدمات التي تشمل التقييم الأولي لأي إصابة وتتم من قبل الطبيب، وعلى ذلك يتم التوجيه من قبله الى تدخل متخصصي العلاج الطبيعي او إجراء الإسعافات الأولية الأساسية من قبل المسعفين، كما أنه سيتم تحويل الإصابات البليغة والحالات الطارئة الى أقرب مستشفى عن طريق سيارة الاسعاف، علاوة على أن العيادتين لن يقتصر العمل فيهما على اللاعبين فقط بل سيشمل جميع الحالات العامة، منهم الوفود والجمهور وجميع فريق العمل.
وأعربت المحميد عن شكرها وتقديرها للجهات المتعاونة مع اللجنة وهم مستشفى رويال البحرين الذي وفر جميع متطلبات اللجنة الطبية وسيارات الإسعاف، وسوف يستقبل الحالات الطارئة، إضافة إلى المستشفيات الحكومية الذين وفروا كافة المستلزمات واستقبال الحالات الطارئة أيضاً.
وكشفت رئيس اللجنة الطبية أن اللجنة حريصة على اتباع جميع اشتراطات وإرشادات وقوانين الاتحاد الدولي في تنظيم اللجنة الطبية، حيث ستضم أبرز الكفاءات الطبية، مبينة أن العيادة في فندق جولدن توليب سوف تعمل على مدار الساعة، وعيادة موقع البطولة سوف تبدأ قبل انطلاق الفعالية وتستمر حتى ساعة متأخرة من الليل.
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