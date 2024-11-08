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إجراءات تنظيم العمالة.. هل تغلق ملف المخالفات؟

11/8/2024 11:24:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان - بعد أن نشرت وزارة العمل إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة تستمر حتى نهاية العام الحالي، أكد خبراء في قطاع العمل، أن تلك الإجراءات، رغم أهميتها لتصويب أوضاع هذه العمالة، وإحلال الأردنيين محل الوافدة، إلا أنها تعد إجراءات جزئية، لم تأخذ بما اتفق عليه سابقا.
وبينوا، في حديث لـ"الغد"، أن هذه الإجراءات هي مجرد تصويب جزئي لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة، من دون إعفاءات، كما أن مدتها قصيرة. ورغم تشكيل لجنة من أصحاب العمل والوزارة لدراسة ملف إعادة فتح باب استقدام العمالة الوافدة التي تحتاجها قطاعات اقتصادية مختلفة، إلا أن الوزارة اكتفت بالكشف عن إجراءات غير مكتملة.
وكان وزير العمل خالد البكار، أعلن في لقاءات له مع أصحاب العمل، أن ملف استقدام العمالة الوافدة حساس، لارتباطه بقطاعات عدة، وسيدرس بعناية من فريق الوزارة ليكون هناك قرار متكامل بخصوصه، ولن يكون هناك إغلاق لباب الاستقدام إلى سوق العمل، استجابة لمطالب القطاعات، موضحا أن هذه الإجراءات تهدف لتنظيم وتبسيط إجراءات الاستقدام على أصحاب العمل.
وبين البكار، أن هذه الإجراءات تمكن القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من العمالة الوافدة المخالفة الموجودة في المملكة، ودفعها للعمل وفق أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أكد أن الإجراءات تشمل تصاريح العمل للعمالة الوافدة المنتهية أو الملغية قبل نهاية العام الماضي، وهي لا تشمل تصاريح العمل بعد بداية العالم الحالي.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان د.إياد أبو حلتم، بين أن هذه الإجراءات لا تشمل أي إعفاءات، وهي فقط لتشجيع أصحاب العمل على عادة توظيف العمالة الوافدة المخالفة والموجودة في السوق وفق التشريعات.
وبين أبو حلتم، أن الوزارة سبق وأن طبقت هذه الإجراءات في حكومات سابقة، وهي خطوة جيدة، لكن ليس هذا ما طلبناه من الوزارة في الاجتماعات الأخيرة، مشيرا إلى أنها يمكن أن تنفع في القطاع الصناعي الذي يحتاج لعمالة غير ماهرة، إلى جانب وجود قطاعات تحتاج لعمالة ماهرة، مثل تشغيل الماكينات في الصناعات البلاستيكية والألبسة والتعبئة والتغليف.
وأوضح أن القطاع الصناعي كان يطالب بذلك، وفق شروط وآليات محددة، فنحن نؤمن بأن تشغيل العمالة الأردنية أولوية، لكننا نحتاج لتطبيق إحلال العمالة الأردنية محل الوافدة بالتدريج، والتركيز على تدريب وتأهيل العمالة الأردنية.
ورأى أبو حلتم، أنه لا يمكن وقف الاستقدام، وقد جرى إيقافه لأكثر من عام وهذه فترة طويلة، ووقف استخدام العمالة الوافدة أضر بخطوط إنتاج، حتى أن بعضها توقف. مبينا أن القطاع الصناعي طلب من الحكومة السابقة أكثر من مرة، بأن يكون هناك شروط للاستقدام، لكن لا يعني هذا وقفها تماما، وأن يكون ذلك كله مرهونا بالتوازن في تعيين عدد معين من العمال الوافدين، مقابل تشغيل أردنيين بنسبة معينة.
وأكد أن القطاع الصناعي، يستحوذ على النصيب الأكبر في الاقتصاد المحلي من حيث نسبة التشغيل، ويستطيع تشغيل عمال وخلق فرص عمل، لذا يحتاج للعمالة الوافدة.
رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، قال إن الإجراءات ما هي إلا فترة تصويب جزئية حتى نهاية العام، لكنها تختلف عن فترات التصويب الأخرى، بأنها لا تشتمل على أي إعفاءات مالية، لا من الغرامات ولا من الرسوم عن السنوات السابقة.
وبين أبو نجمة، أنه يجب أن نتذكر بأن قانون العفو العام، وفق اللجنة المختصة، اعتبر الغرامات عن مخالفات العمل، مشمولة بالعفو بموجب القانون، رغم عدم إقرارها من جهة قضائية، مضيفا أن الغرامات عن مخالفات تصاريح العمل قبل آذار (مارس) الماضي معفاة بموجب القانون، لذا لن يتحمل صاحب العمل والعامل أي غرامات إلا عن الفترة ما بعد هذا الشهر.
أما الرسوم عن الفترات الماضية، فأشار لوجوب دفعها بأثر رجعي، وعدم شمولها بأي إعفاء، إذ من المؤكد بأن الإقبال على التصويب، سيكون أقل مما اعتدناه في السنوات الماضية نتيجة عدم الإعفاء من الرسوم والغرامات، بخاصة وأن فئات كثيرة من العمال وأصحاب العمل، اعتادوا انتظار فترات تصويب الأوضاع للاستفادة من الإعفاءات.
وتوقع أبو نجمة، أن يكون هناك تطبيق للإجراءات، لكن سيتركز الإقبال في ذلك، على إجراءات الانتقال من وإلى قطاعات العمل التي يحظر في الوضع الطبيعي الانتقال منها أو إليها، ومن ذلك قطاع الزراعة، المخابز وعاملات المنازل.

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