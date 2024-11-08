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الجيش الإسرائيلي يفجر منازل في ثلاث بلدات حدودية في جنوب لبنان

11/8/2024 7:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فجّر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬منازل‭ ‬داخل‭ ‬ثلاث‭ ‬بلدات‭ ‬حدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية،‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تحاول‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬التوغل‭ ‬فيها‭. ‬

وأوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬‮«‬يُسجل‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬قيام‭ ‬جيش‭ ‬العدو‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بأعمال‭ ‬تفجير‭ ‬داخل‭ ‬بلدات‭ ‬يارون‭ ‬وعيترون‭ ‬ومارون‭ ‬الراس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بنت‭ ‬جبيل،‭ ‬تستهدف‭ ‬تدمير‭ ‬منازل‭ ‬سكنية‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬عن‭ ‬شنّ‭ ‬‮«‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭... ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬مستهدفا‭ ‬مدينة‭ ‬بنت‭ ‬جبيل‮»‬‭ ‬القريبة‭.‬

وتحاول‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بنت‭ ‬جبيل،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عمليات‭ ‬توغل‭ ‬بري‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬بدأتها‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭ ‬استهدافه‭ ‬ثماني‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تحركات‭ ‬وتجمعات‭ ‬لجنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬مارون‭ ‬الراس‭. ‬وقال‭ ‬الخميس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬كمن‮»‬‭ ‬لقوة‭ ‬مشاة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬واستهدف‭ ‬عناصرها‭ ‬لدى‭ ‬محاولتها‭ ‬التقدم‭ ‬باتجاه‭ ‬يارون‭.‬

وتعرّضت‭ ‬بلدات‭ ‬حدودية‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬لعمليات‭ ‬تفجير‭. ‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬استهداف‭ ‬قاعدة‭ ‬تل‭ ‬نوف‭ ‬الجوية‭ ‬جنوب‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعلانه‭ ‬قصف‭ ‬قاعدة‭ ‬‮«‬ستيلا‭ ‬ماريس‭ ‬البحريّة‮»‬‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬حيفا،‭ ‬ومطارا‭ ‬عسكريا‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة‭.‬

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