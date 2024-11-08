الجيش الإسرائيلي يفجر منازل في ثلاث بلدات حدودية في جنوب لبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بيروت
– (أ ف ب): فجّر الجيش الإسرائيلي أمس منازل داخل ثلاث بلدات حدودية في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، تقع في منطقة تحاول القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة التوغل فيها.
وأوردت الوكالة «يُسجل منذ الصباح قيام جيش العدو الاسرائيلي بأعمال تفجير داخل بلدات يارون وعيترون ومارون الراس في منطقة بنت جبيل، تستهدف تدمير منازل سكنية فيها».
وأفادت عن شنّ «الطيران الحربي الإسرائيلي... غارة جوية مستهدفا مدينة بنت جبيل» القريبة.
وتحاول القوات الإسرائيلية منذ أيام التقدم في منطقة بنت جبيل، في إطار عمليات توغل بري في جنوب لبنان بدأتها في 30 سبتمبر.
وأعلن حزب الله منذ الأربعاء استهدافه ثماني مرات على الأقل تحركات وتجمعات لجنود إسرائيليين عند أطراف مارون الراس. وقال الخميس إنه «كمن» لقوة مشاة إسرائيلية واستهدف عناصرها لدى محاولتها التقدم باتجاه يارون.
وتعرّضت بلدات حدودية عدة في جنوب لبنان في الأسابيع الأخيرة لعمليات تفجير.
وأعلن حزب الله مساء أمس استهداف قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب، بعد ساعات من إعلانه قصف قاعدة «ستيلا ماريس البحريّة» شمال غرب حيفا، ومطارا عسكريا قرب مدينة حيفا للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.
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