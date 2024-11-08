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النواب يقترحون 10% زيادة المساعدة الاجتماعية كل ثلاث سنوات

11/8/2024 7:07:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬لمستحقي‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الكفاية‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬العوز‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اشتراط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬القريب‭ ‬المقتدر‭ ‬الملزم‭ ‬بالإنفاق‭ ‬على‭ ‬المستحق‭ ‬للمساعدة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬غير‭ ‬متزوج‭ ‬كون‭ ‬المتزوج‭ ‬يتحمل‭ ‬تكاليف‭ ‬وأعباء‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬بتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬للمستحق‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬أقاربه،‭ ‬وكذلك‭ ‬زيادة‭ ‬المساعدة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬زيادةً‭ ‬مركبةً‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬10 % ‭.‬

كما‭ ‬وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬كون‭ ‬الفكرة‭ ‬المبتغاة‭ ‬منه‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬فئات‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تستحقه،‭ ‬كما‭ ‬انتهت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬إلى‭ ‬سلامة‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الدستورية‭. ‬

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