النواب يقترحون 10% زيادة المساعدة الاجتماعية كل ثلاث سنوات

كما‭ ‬وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬كون‭ ‬الفكرة‭ ‬المبتغاة‭ ‬منه‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬فئات‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تستحقه،‭ ‬كما‭ ‬انتهت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬إلى‭ ‬سلامة‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الدستورية‭. ‬

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