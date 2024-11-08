النواب يقترحون 10% زيادة المساعدة الاجتماعية كل ثلاث سنوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على اقتراح بقانون لمستحقي الضمان الاجتماعي لتحقيق الكفاية اللازمة لهم وحمايتهم من العوز وذلك من خلال اشتراط أن يكون القريب المقتدر الملزم بالإنفاق على المستحق للمساعدة الاجتماعية غير متزوج كون المتزوج يتحمل تكاليف وأعباء قد لا تسمح له بتقديم المساعدة للمستحق للضمان الاجتماعي من أقاربه، وكذلك زيادة المساعدة الاجتماعية كل ثلاث سنوات زيادةً مركبةً بنسبة لا تقل عن 10
% .
كما وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الاقتراح بقانون كون الفكرة المبتغاة منه تتمثل في مساعدة فئات ذوي الدخل المحدود، وتمكينها من الحصول على الدعم الذي تستحقه، كما انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية.
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