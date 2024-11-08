داو جونز يتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق - جريدة البورصة

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ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم أسعار النفط تعمق خسائرها مع مخاوف بشأن الطلب الصيني الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية
عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها خلال تعاملات، اليوم الجمعة، ولامست مستويات قياسية جديدة، مع استيعاب المستثمرين لنتائج الانتخابات الرئاسية وقرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، لتتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية.
وارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.70% أو 296 نقطة إلى 44025 نقطة، في تمام الساعة 06:07 مساءً بتوقيت القاهرة، وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها مستوى 44 ألف نقطة على الإطلاق.
وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.35% أو 22 نقطة إلى 5995 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد، فيما انخفض مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.15% أو 28 نقطة إلى 19241 نقطة.
ومنذ بداية هذا الأسبوع، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 4.2% و”إس آند بي 500′′ بنسبة 4.4%، وكلاهما بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2023، فيما صعد“ناسداك” بنسبة 5.7%.
ويرجع الفضل في هذه المكاسب إلى فوز الجمهوري“دونالد ترامب” بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قاد الأسهم الأمريكية لارتفاع حاد، الأربعاء، حيث قفز“داو جونز” بأكثر من 1500 نقطة.
وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سهم“تسلا” بنسبة 6.15% إلى 315.16 دولار، وسط رهان المستثمرين بأن صانعة السيارات الكهربائية ستستفيد بشكل كبير من رئاسة“ترامب”، بفضل دعم رئيسها التنفيذي“إيلون ماسك” له.
المصدر:
MENAFN08112024000202011048ID1108866527
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