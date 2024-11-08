داو جونز يتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم أسعار النفط تعمق خسائرها مع مخاوف بشأن الطلب الصيني الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية

عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها خلال تعاملات، اليوم الجمعة، ولامست مستويات قياسية جديدة، مع استيعاب المستثمرين لنتائج الانتخابات الرئاسية وقرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، لتتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية.

وارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.70% أو 296 نقطة إلى 44025 نقطة، في تمام الساعة 06:07 مساءً بتوقيت القاهرة، وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها مستوى 44 ألف نقطة على الإطلاق.

وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.35% أو 22 نقطة إلى 5995 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد، فيما انخفض مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.15% أو 28 نقطة إلى 19241 نقطة.

ومنذ بداية هذا الأسبوع، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 4.2% و”إس آند بي 500′′ بنسبة 4.4%، وكلاهما بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2023، فيما صعد“ناسداك” بنسبة 5.7%.

ويرجع الفضل في هذه المكاسب إلى فوز الجمهوري“دونالد ترامب” بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قاد الأسهم الأمريكية لارتفاع حاد، الأربعاء، حيث قفز“داو جونز” بأكثر من 1500 نقطة.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سهم“تسلا” بنسبة 6.15% إلى 315.16 دولار، وسط رهان المستثمرين بأن صانعة السيارات الكهربائية ستستفيد بشكل كبير من رئاسة“ترامب”، بفضل دعم رئيسها التنفيذي“إيلون ماسك” له.

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