الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

MENAFN - Palestine News ) طوباس /PNN-شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجز في كلا الاتجاهين، ما خلق أزمة مركبات.

ويشهد الحاجز منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية وإغلاقات متكررة أمام تنقلات المواطنين. ويعتبر الحاجز منفذاً رئيسياً من طوباس إلى الأغوار، وبالعكس، ويستخدمه المواطنون في تنقلاتهم، ونقل الخضار والفواكه إلى السوق الفلسطينية.