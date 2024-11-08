الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس /PNN-
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجز في كلا الاتجاهين، ما خلق أزمة مركبات.
ويشهد الحاجز منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية وإغلاقات متكررة أمام تنقلات المواطنين. ويعتبر الحاجز منفذاً رئيسياً من طوباس إلى الأغوار، وبالعكس، ويستخدمه المواطنون في تنقلاتهم، ونقل الخضار والفواكه إلى السوق الفلسطينية.
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