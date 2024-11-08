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تشييع جثمان الشهيد عبد الله السعدي في جنين

11/8/2024 9:10:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN- شيعت جماهير محافظة جنين اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عبد الله محمد السعدي (53 عاما) إلى مثواه الأخير.

وانطلقت جنازة الشهيد السعدي من مستشفى ابن سينا في مدينة جنين وصولا إلى منزل عائلته في حي حرش السعادة لإلقاء نظرة الوداع عليه، وسط ترديد الهتافات الوطنية الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل مواراته الثرى.

واستشهد السعدي مساء الأربعاء الماضي إثر إصابته بثلاث رصاصات أطلقتها صوبه قوات الاحتلال بشكل مباشر، خلال حصارها منزلا في حرش السعادة.

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