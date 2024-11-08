تشييع جثمان الشهيد عبد الله السعدي في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN- شيعت جماهير محافظة جنين اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عبد الله محمد السعدي (53 عاما) إلى مثواه الأخير.
وانطلقت جنازة الشهيد السعدي من مستشفى ابن سينا في مدينة جنين وصولا إلى منزل عائلته في حي حرش السعادة لإلقاء نظرة الوداع عليه، وسط ترديد الهتافات الوطنية الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل مواراته الثرى.
واستشهد السعدي مساء الأربعاء الماضي إثر إصابته بثلاث رصاصات أطلقتها صوبه قوات الاحتلال بشكل مباشر، خلال حصارها منزلا في حرش السعادة.
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