بوشرون تفتح“بوابات الروائع”

(MENAFN
- Asdaf News)
اقتربت أجواء الاحتفالات، والهواء مفعم بإثارة الترقّب. يغلّف السحر الأيام العادية بغُلالة من الروعة، فتتحوّل التفاصيل البسيطة إلى مشاهد استثنائية. وهذا العام، سفيرات بوشرون أليكسا تشونغ، وميلا الزهراني، وهان سو-هي، ومينا، يفتحن بوابات الروائع، لتكشف عن عوالم لا يملك مفاتيحها سواهنّ. ومن وراء كلّ بوابة ينبثق حلم جديد، وتبدأ قصة ساحرة تتشكّل تفاصيلها برقّة.
أليكسا تشونغ – عالمٌ مقلوب
هنا، تتلاشى قيود الجاذبية. فتتحدّى قطعQuatre وPlume de Paon قوانين الفيزياء بخفّة ونعومة، وتعيد صياغة الأسلوب الأنيق بزاوية مقلوبة.
أليكسا تشونغ تعرض قطعاً من مجموعة Quatre Classique بالذهب الأصفر والذهب الوردي ومادة PVD باللون البنّي، والماس: عقد، أقراط، وأساور.
ميلا الزهراني – أبعاد مدهشة
تنسجم الأحجام المتباينة لتنافي التوقّعات، حيث تؤدّي بوابة صغيرة إلى اكتشافات كبيرة. وحتى الصناديق الضخمة والهدايا الدقيقة قد تحوي أعظم الكنوز، فيما تتألق قطعQuatre وSerpent Bohème بحجم XXL لتضفي مزيداً من البهاء على موسم الاحتفالات.
ميلا الزهراني تتزيّن بخواتم وزوج من أقراطSerpent Bohème من الذهب الأصفر والماس، وعقدSerpent Bohème Solarité متعدّد الزخارف من الذهب الأصفر والماس.
ميلا الزهراني ترتدي ساعة Reflet من المعدن الصلب والماس، بالإضافة إلى قطع من مجموعة Quatre Radiant Edition من الذهب الأبيض والماس.
مينا – روائع عائمة
طفو قطعSerpent Bohème وQuatre بحرّية، فتستقرّ في أماكن غير متوقّعة لتتحدّى كلّ القواعد. فهذه التصاميم تُضفي حرية كاملة، لتشكّل إطلالة بلا قيود.
مينا ترتدي قطعًا من مجموعة Quatre White Edition بالذهب الأصفر والذهب الأبيض والذهب الوردي، مع مادة هايسيرام باللون الأبيض، والماس: عقد مع قلادة، وأساور، وزوج أقراط بشكل حلقتين.
مينا ترتدي قطعًا من مجموعة Serpent Bohème من الذهب الأبيض والماس: عقد، أساور، زوج أقراط صغيرة، وزوج أقراط بشكل حلقتين.
هان سو-هي – المسار المسحور
الأهمية تكمن في الرحلة، لا الوجهة. تسير هان سو-هي على درب مسحور، تضيئه قطع Boucheron، كأنها دليل يضيء الطريق بسحره. ويا له من دليل!
هان سو-هي تتزيّن بقطع من مجموعةSerpent Bohème من الذهب الأبيض والماس: خاتم ثلاثي الزخارف، وأساور، وزوج أقراط، وعقد Serpent Bohème Solarité متعدّد الزخارف.
هان سو-هي تعرض قطعاً من مجموعة Quatre Classique بالذهب الأصفر والذهب الأبيض والذهب الوردي وطلاء PVD باللون البني والماس: زوج أقراط مع قلادة، وأساور، وخواتم.
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