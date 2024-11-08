بوشرون تفتح“بوابات الروائع”

MENAFN - Asdaf News) اقتربت أجواء الاحتفالات، والهواء مفعم بإثارة الترقّب. يغلّف السحر الأيام العادية بغُلالة من الروعة، فتتحوّل التفاصيل البسيطة إلى مشاهد استثنائية. وهذا العام، سفيرات بوشرون أليكسا تشونغ، وميلا الزهراني، وهان سو-هي، ومينا، يفتحن بوابات الروائع، لتكشف عن عوالم لا يملك مفاتيحها سواهنّ. ومن وراء كلّ بوابة ينبثق حلم جديد، وتبدأ قصة ساحرة تتشكّل تفاصيلها برقّة.

أليكسا تشونغ – عالمٌ مقلوب

هنا، تتلاشى قيود الجاذبية. فتتحدّى قطعQuatre وPlume de Paon قوانين الفيزياء بخفّة ونعومة، وتعيد صياغة الأسلوب الأنيق بزاوية مقلوبة.

أليكسا تشونغ تعرض قطعاً من مجموعة Quatre Classique بالذهب الأصفر والذهب الوردي ومادة PVD باللون البنّي، والماس: عقد، أقراط، وأساور.

ميلا الزهراني – أبعاد مدهشة

تنسجم الأحجام المتباينة لتنافي التوقّعات، حيث تؤدّي بوابة صغيرة إلى اكتشافات كبيرة. وحتى الصناديق الضخمة والهدايا الدقيقة قد تحوي أعظم الكنوز، فيما تتألق قطعQuatre وSerpent Bohème بحجم XXL لتضفي مزيداً من البهاء على موسم الاحتفالات.

ميلا الزهراني تتزيّن بخواتم وزوج من أقراطSerpent Bohème من الذهب الأصفر والماس، وعقدSerpent Bohème Solarité متعدّد الزخارف من الذهب الأصفر والماس.

ميلا الزهراني ترتدي ساعة Reflet من المعدن الصلب والماس، بالإضافة إلى قطع من مجموعة Quatre Radiant Edition من الذهب الأبيض والماس.

مينا – روائع عائمة

طفو قطعSerpent Bohème وQuatre بحرّية، فتستقرّ في أماكن غير متوقّعة لتتحدّى كلّ القواعد. فهذه التصاميم تُضفي حرية كاملة، لتشكّل إطلالة بلا قيود.

مينا ترتدي قطعًا من مجموعة Quatre White Edition بالذهب الأصفر والذهب الأبيض والذهب الوردي، مع مادة هايسيرام باللون الأبيض، والماس: عقد مع قلادة، وأساور، وزوج أقراط بشكل حلقتين.

مينا ترتدي قطعًا من مجموعة Serpent Bohème من الذهب الأبيض والماس: عقد، أساور، زوج أقراط صغيرة، وزوج أقراط بشكل حلقتين.

هان سو-هي – المسار المسحور

الأهمية تكمن في الرحلة، لا الوجهة. تسير هان سو-هي على درب مسحور، تضيئه قطع Boucheron، كأنها دليل يضيء الطريق بسحره. ويا له من دليل!

هان سو-هي تتزيّن بقطع من مجموعةSerpent Bohème من الذهب الأبيض والماس: خاتم ثلاثي الزخارف، وأساور، وزوج أقراط، وعقد Serpent Bohème Solarité متعدّد الزخارف.

هان سو-هي تعرض قطعاً من مجموعة Quatre Classique بالذهب الأصفر والذهب الأبيض والذهب الوردي وطلاء PVD باللون البني والماس: زوج أقراط مع قلادة، وأساور، وخواتم.

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