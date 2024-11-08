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السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 20 مليون دولار في صندوق بيكو كابيتال للاستثمار الجريء

11/8/2024 9:01:30 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 20 مليون دولار في صندوق“بوستر IV”، وهو صندوق استثمار الجريء تديره شركة بيكو كابيتال، التي تعنى بالاستثمار في المراحل الأولية بمنطقة الخليج وتدير أصولًا بقيمة 495 مليون دولار أمريكي عبر أربعة صناديق.

يستهدف صندوق بوستر IV من بيكو كابيتال الاستثمار في الشركات الناشئة القادرة على النمو السريع أو إحداث تغييرات جذرية في قطاعاتها. ويركز الصندوق على المراحل الأولية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الجولة التمويلية (أ) في كافة القطاعات، مع التركيز الجغرافي على المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.

MENAFN08112024007116015312ID1108865730

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