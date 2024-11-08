السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 20 مليون دولار في صندوق بيكو كابيتال للاستثمار الجريء

يستهدف صندوق بوستر IV من بيكو كابيتال الاستثمار في الشركات الناشئة القادرة على النمو السريع أو إحداث تغييرات جذرية في قطاعاتها. ويركز الصندوق على المراحل الأولية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الجولة التمويلية (أ) في كافة القطاعات، مع التركيز الجغرافي على المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.

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