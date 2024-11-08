السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 20 مليون دولار في صندوق بيكو كابيتال للاستثمار الجريء

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 20 مليون دولار في صندوق“بوستر IV”، وهو صندوق استثمار الجريء تديره شركة بيكو كابيتال، التي تعنى بالاستثمار في المراحل الأولية بمنطقة الخليج وتدير أصولًا بقيمة 495 مليون دولار أمريكي عبر أربعة صناديق.
يستهدف صندوق بوستر IV من بيكو كابيتال الاستثمار في الشركات الناشئة القادرة على النمو السريع أو إحداث تغييرات جذرية في قطاعاتها. ويركز الصندوق على المراحل الأولية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الجولة التمويلية (أ) في كافة القطاعات، مع التركيز الجغرافي على المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.
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