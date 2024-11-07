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موجة نزوح جديدة من شمال غزة وسط تكثيف الاحتلال قصفه للقطاع

11/7/2024 11:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لقطاع غزة الخميس، وأصدرت مزيدا من أوامر الإخلاء، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة من شمال القطاع، حيث يخشى الفلسطينيون من ألا يُسمح لهم بالعودة مجددا.
وبحسب موقع "المملكة"، قال مسؤولون صحيون فلسطينيون إن 10 أشخاص على الأقل استشهدوا وأُصيب كثيرون في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي عائلات من النازحين في مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضربة استهدفت مقر قيادة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) داخل المبنى الذي كان مدرسة تديرها الأمم المتحدة سابقا. واتهم جيش الاحتلال حماس باستغلال مرافق مدنية في أغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

ومع تقدم الدبابات الإسرائيلية في بيت لاهيا بعد شهر من بدء هجوم جديد على شمال القطاع، تدفقت عشرات الأسر إلى مدارس وغيرها من ملاجئ إيواء النازحين في مدينة غزة ومعهم ما استطاعوا حمله من متاع وطعام.

وذكر أحد النازحين أن طائرات مسيرة حلّقت لبث أوامر الإخلاء التي ينشرها الاحتلال الإسرائيلي أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل صوتية ونصية على هواتف السكان.

وقال أحمد، الذي لم يذكر سوى اسمه الأول فقط خوفا من العواقب، في تصريحات صحفية، عبر تطبيق للتراسل، "بعدما هجّروا كل أو معظم الناس من مخيم جباليا، هلقيت (حاليا) بيقصفوا في كل مكان وبيقتلوا الناس في الشوارع وفي بيوتهم حتى يجبروهم يطلعوا من هناك بالقوة".

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن "إسرائيل" تنفذ خطة "تطهير عرقي". ويقول السكان إنه لم تدخل أي مساعدات إلى جباليا أو بيت لاهيا أو بيت حانون منذ بدء العملية الإسرائيلية في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اضطر لإخلاء جباليا والبدء بإخلاء بيت لاهيا المجاورة الأربعاء، حتى يتمكن من مواجهة حماس الذين ادعى أنهم أعادوا تنظيم صفوفهم هناك.

ونفى جيش الاحتلال تقارير صحفية أفادت بأنه لن يُسمح لمن تم إجلاؤهم بالعودة إلى شمال غزة، قائلا إنه ما زال يسمح بدخول المساعدات إلى شمال غزة ومنطقة جباليا حيث ذكر أنه يخوض "قتالا عنيفا".

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، "البيان المنسوب إلى جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، والذي زعم أنه لن يُسمح لسكان شمال غزة بالعودة إلى منازلهم، غير صحيح ولا يعكس أهداف وقيم جيش الدفاع الإسرائيلي".

وتابع أن 300 شاحنة مساعدات من الإمارات وصلت إلى ميناء أسدود وستُرسل إلى غزة من خلال حاجز إيريز (بيت حانون) في الشمال ومعبر كرم أبو سالم في الجنوب.

وأصدر جيش الاحتلال في وقت لاحق أوامر إخلاء جديدة للسكان في أحياء قرب مدينة غزة وداخلها، مشيرا إلى إطلاق مقاتلين فلسطينيين صواريخ من هناك. وتشمل الأوامر الجديدة الجزء الشمالي من مخيم الشاطئ وثلاثة أحياء أخرى في مدينة غزة.

قلق بين الفلسطينيين بعد فوز ترامب
قال مسعفون فلسطينيون إن النيران الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 6 في مخيم جباليا، و4 في بيت لاهيا، و7 في رفح، جنوب القطاع بالقرب من الحدود مع مصر.

وقالت منافذ إعلامية فلسطينية في وقت لاحق الخميس، إن العشرات أصيبوا واشتهدوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل لعائلة المبحوح في جباليا. ولم تؤكد وزارة الصحة عددهم.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ليس على علم بالواقعة.

وقال جيش الاحتلال إن قواته العاملة في جباليا "قضت" على نحو 50 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية وسهّلت خروج الفلسطينيين من مناطق القتال عبر طرق منظمة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومن الأمم المتحدة إنه لا توجد مناطق آمنة في القطاع حيث نزح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم.

وحولت الحملة البرية الإسرائيلية التي تستهدف القضاء على حماس، والتي مضى عليها الآن أكثر من عام، معظم قطاع غزة إلى أنقاض وسط أزمة إنسانية حادة.

ويراقب فلسطينيون كثيرون بقلق ما إذا كان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية سيعزز دعم واشنطن لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويصور ترامب نفسه على أنه حليف لـ"إسرائيل" يمكنها الاعتماد عليه أكثر من الرئيس الحالي جو بايدن أو نائب الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي الخاسرة في الانتخابات.

وتقول السلطات الصحية في القطاع إن ما يربو على 43469 فلسطينيا استشهدوا منذ اندلاع حرب غزة.

وذكر مسعفون أن رجلا استشهد برصاص الاحتلال خلال مداهمة في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، وأضافوا أن طائرة مسيرة إسرائيلية أصابت 5 أشخاص آخرين بينهم أم وابنها.

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