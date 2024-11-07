عيسى بن سلمان بن حمد: البحرين حريصة على البناء على ما تحقق من شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد سمو المقدم الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات متميزة وصلت إلى مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة وخاصةً العسكرية والدفاعية منها، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين حريصةٌ على البناء على ما تحقق من شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة بما يصب في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس اللواء بحري جيمس باركين مدير التطوير في البحرية الملكية البريطانية، حيث لفت سموه إلى دور المملكة المتحدة الصديقة وجهودها، إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القوات البحرية في البلدين الصديقين، كما تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
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