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عيسى بن سلمان بن حمد: البحرين حريصة على البناء على ما تحقق من شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة

11/7/2024 7:21:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬المقدم‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ما‭ ‬يربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬متميزة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬وخاصةً‭ ‬العسكرية‭ ‬والدفاعية‭ ‬منها،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حريصةٌ‭ ‬على‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬اللواء‭ ‬بحري‭ ‬جيمس‭ ‬باركين‭ ‬مدير‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية،‭ ‬حيث‭ ‬لفت‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬وجهودها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬ركائز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

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