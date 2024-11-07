عيسى بن سلمان بن حمد: البحرين حريصة على البناء على ما تحقق من شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬اللواء‭ ‬بحري‭ ‬جيمس‭ ‬باركين‭ ‬مدير‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية،‭ ‬حيث‭ ‬لفت‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬وجهودها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬ركائز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

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