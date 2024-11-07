وزارة العمل تتابع وضع عمال في شركة طيران وتجدد التزامها بضمان حماية حقوقهم

وأضافت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬توسعا‭ ‬مستمرا‭ ‬وطرح‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬نوعية،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬افتتاح‭ ‬توسعة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والمساندة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم‭. ‬

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