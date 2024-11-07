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وزارة العمل تتابع وضع عمال في شركة طيران وتجدد التزامها بضمان حماية حقوقهم

11/7/2024 7:21:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تناقله‭ ‬حول‭ ‬وضع‭ ‬نشاط‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تؤكد‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أنها‭ ‬تتابع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬الوضع‭ ‬العمالي‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الوظيفي‭ ‬للعمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬وحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬العمال‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭.‬

وأضافت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬توسعا‭ ‬مستمرا‭ ‬وطرح‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬نوعية،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬افتتاح‭ ‬توسعة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والمساندة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم‭. ‬

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