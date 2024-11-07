محافظ المحرّق: محافظة المحرق تعتز بعوائلها الكرام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬عائلة‭ ‬المقهوي،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬المقهوي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي،‭ ‬ومحمد‭ ‬عادل‭ ‬المقهوي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي،‭ ‬وحسن‭ ‬محمد‭ ‬المقهوي،‭ ‬والدكتور‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬الحمادي،‭ ‬حيث‭ ‬نوه‭ ‬المحافظ‭ ‬بالبرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬عائلة‭ ‬المقهوي‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التعايش‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بدور‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬ستواصل‭ ‬العمل‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بمواقف‭ ‬العائلات‭ ‬الوطنية‭.‬

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