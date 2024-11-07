Friday, 08 November 2024 01:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظ المحرّق: محافظة المحرق تعتز بعوائلها الكرام

11/7/2024 7:21:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تفخر‭ ‬برجالاتها‭ ‬وعائلاتها‭ ‬العريقة‭ ‬وبيوتها‭ ‬التاريخية‭ ‬ومجالسها‭ ‬الأهلية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬على‭ ‬عراقة‭ ‬المحرق‭ ‬وتبرز‭ ‬تاريخها‭ ‬العظيم‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬عائلة‭ ‬المقهوي،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬المقهوي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي،‭ ‬ومحمد‭ ‬عادل‭ ‬المقهوي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي،‭ ‬وحسن‭ ‬محمد‭ ‬المقهوي،‭ ‬والدكتور‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬الحمادي،‭ ‬حيث‭ ‬نوه‭ ‬المحافظ‭ ‬بالبرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬عائلة‭ ‬المقهوي‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التعايش‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بدور‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬ستواصل‭ ‬العمل‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بمواقف‭ ‬العائلات‭ ‬الوطنية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN07112024000055011008ID1108864081

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث