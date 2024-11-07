محافظ المحرّق: محافظة المحرق تعتز بعوائلها الكرام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، أن المحافظة تفخر برجالاتها وعائلاتها العريقة وبيوتها التاريخية ومجالسها الأهلية التي تشهد على عراقة المحرق وتبرز تاريخها العظيم.
جاء ذلك خلال استقباله لعدد من رجالات عائلة المقهوي، من بينهم أحمد محمد المقهوي عضو مجلس المحرق البلدي، ومحمد عادل المقهوي عضو مجلس المحرق البلدي، وحسن محمد المقهوي، والدكتور مال الله الحمادي، حيث نوه المحافظ بالبرامج والفعاليات الوطنية والمجتمعية التي تنظمها عائلة المقهوي والتي تسهم في تعزيز قيم التعايش والوحدة الوطنية، معربًا عن اعتزازه بدور المجالس الأهلية في تعزيز الحس الوطني.
وأكد أن المحافظة ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الأهالي لتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، مشيدًا بمواقف العائلات الوطنية.
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