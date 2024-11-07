أطباء من قسم الأشعة بالسلمانية يحصلون على جائزة أفضل بحث في الملتقى السنوي لطب الأشعة بالإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فاز بحث علمي أعده الطبيبان علي يوسف ونوراء مجبل من قسم الأشعة في مجمع السلمانية الطبي بجائزة أفضل بحث في الملتقى السنوي للأشعة الذي أقيم في دبي، بعنوان «تردد وأنماط فحوص تصوير الأوعية الرئوية بالأشعة المقطعية المتكررة في مرضى فقر الدم المنجلي: دراسة استرجاعية (2013
– 2024)».
وتسلط الدراسة الضوء على التوازن الضروري بين التشخيص الدقيق وتقليل التعرض للإشعاع لدى المرضى الذين يحتاجون إلى فحوص متكررة من خلال نتائجهم، ويسعى الباحثون إلى تحسين رعاية المرضى من خلال اقتراح بروتوكولات تصوير أكثر كفاءة، وتقليل التعرض للإشعاع، وتحسين تخصيص موارد الأشعة، وتعزيز النتائج السريرية لأولئك الذين يعانون من حالات مزمنة مثل فقر الدم المنجلي.
ويجمع الملتقى السنوي لطب الأشعة ( ARM 2024) أبرز المتخصصين في هذا المجال لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات. كما يوفر منصة للباحثين لمشاركة أعمالهم مع المجتمع العلمي وتبادل المعرفة والخبرات.
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