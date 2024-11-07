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أطباء من قسم الأشعة بالسلمانية يحصلون على جائزة أفضل بحث في الملتقى السنوي لطب الأشعة بالإمارات

11/7/2024 7:21:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فاز‭ ‬بحث‭ ‬علمي‭ ‬أعده‭ ‬الطبيبان‭ ‬علي‭ ‬يوسف‭ ‬ونوراء‭ ‬مجبل‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬الأشعة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بحث‭ ‬في‭ ‬الملتقى‭ ‬السنوي‭ ‬للأشعة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تردد‭ ‬وأنماط‭ ‬فحوص‭ ‬تصوير‭ ‬الأوعية‭ ‬الرئوية‭ ‬بالأشعة‭ ‬المقطعية‭ ‬المتكررة‭ ‬في‭ ‬مرضى‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭: ‬دراسة‭ ‬استرجاعية‭ (‬2013 2024‭)‬‮»‬‭.‬

وتسلط‭ ‬الدراسة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬الضروري‭ ‬بين‭ ‬التشخيص‭ ‬الدقيق‭ ‬وتقليل‭ ‬التعرض‭ ‬للإشعاع‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬فحوص‭ ‬متكررة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نتائجهم،‭ ‬ويسعى‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬رعاية‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اقتراح‭ ‬بروتوكولات‭ ‬تصوير‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة،‭ ‬وتقليل‭ ‬التعرض‭ ‬للإشعاع،‭ ‬وتحسين‭ ‬تخصيص‭ ‬موارد‭ ‬الأشعة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬النتائج‭ ‬السريرية‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬مزمنة‭ ‬مثل‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭.‬

ويجمع‭ ‬الملتقى‭ ‬السنوي‭ ‬لطب‭ ‬الأشعة‭ (‬ ARM ‭ ‬2024‭) ‬أبرز‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬لمناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬والابتكارات‭. ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬للباحثين‭ ‬لمشاركة‭ ‬أعمالهم‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬العلمي‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭. ‬

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