أطباء من قسم الأشعة بالسلمانية يحصلون على جائزة أفضل بحث في الملتقى السنوي لطب الأشعة بالإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتسلط‭ ‬الدراسة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬الضروري‭ ‬بين‭ ‬التشخيص‭ ‬الدقيق‭ ‬وتقليل‭ ‬التعرض‭ ‬للإشعاع‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬فحوص‭ ‬متكررة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نتائجهم،‭ ‬ويسعى‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬رعاية‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اقتراح‭ ‬بروتوكولات‭ ‬تصوير‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة،‭ ‬وتقليل‭ ‬التعرض‭ ‬للإشعاع،‭ ‬وتحسين‭ ‬تخصيص‭ ‬موارد‭ ‬الأشعة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬النتائج‭ ‬السريرية‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬مزمنة‭ ‬مثل‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭.‬

ويجمع‭ ‬الملتقى‭ ‬السنوي‭ ‬لطب‭ ‬الأشعة‭ (‬ ARM ‭ ‬2024‭) ‬أبرز‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬لمناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬والابتكارات‭. ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬للباحثين‭ ‬لمشاركة‭ ‬أعمالهم‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬العلمي‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭. ‬

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