نواب وبلديو المحافظة الشمالية يبحثون سبل زيادة ميزانية المشاريع التنموية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬المشترك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬بين‭ ‬النواب‭ ‬ممثلي‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬أحمد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تلبية‭ ‬طلبات‭ ‬واحتياجات‭ ‬كافة‭ ‬الدوائر‭ ‬الانتخابية‭ ‬بمحافظات‭ ‬المملكة‭ ‬وخاصة‭ ‬دوائر‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬والسعي‭ ‬المشترك‭ ‬نحو‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭.‬

ولفت‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬خدمة‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المشتركة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬سبل‭ ‬تنشيط‭ ‬متابعة‭ ‬ورقابة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬التوجهات‭ ‬العملية‭ ‬للنواب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬اقرار‭ ‬ميزانية‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية،‭ ‬والتباحث‭ ‬بشأن‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬الميزانية‭ ‬المخصصة‭ ‬لعامي‭ ‬2025‭-‬2026م‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬المشاريع‭ ‬والخدمات‭ ‬البلدية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تبادل‭ ‬الآراء‭ ‬بشأن‭ ‬رفع‭ ‬موازنة‭ ‬مشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ (‬العوازل‭ ‬ – ‭ ‬الصيانة‭ ‬والترميم‭)‬،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ايجاد‭ ‬الحلول‭ ‬للفراغ‭ ‬التشريعي‭ ‬الحالي‭ ‬الخاص‭ ‬بالبيوت‭ ‬المهجورة‭. ‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬الشمالي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لنواب‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬وصفوه‭ ‬بالمثمر،‭ ‬متمنين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬النواب‭ ‬والبلديين‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬للتحديات‭ ‬والمشكلات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬وذلك‭ ‬خدمة‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

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