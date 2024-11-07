نواب وبلديو المحافظة الشمالية يبحثون سبل زيادة ميزانية المشاريع التنموية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن التعاون الدائم والتنسيق المستمر والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف مؤسسات الدولة هو نهج وطني تتبعه جميع مؤسسات الدولة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك خلال اللقاء المشترك صباح أمس الذي انعقد بين النواب ممثلي المحافظة الشمالية برئاسة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس البلدي للمحافظة الشمالية برئاسة الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تلبية طلبات واحتياجات كافة الدوائر الانتخابية بمحافظات المملكة وخاصة دوائر المحافظة الشمالية، والسعي المشترك نحو بذل الجهود لتطوير الخدمات في شتى المجالات.
ولفت النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى حرص المجلس على تعزيز التعاون مع أعضاء المجالس البلدية خدمة للوطن والمواطنين، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المشتركة، إضافة إلى سبل تنشيط متابعة ورقابة مجلس النواب والمجالس البلدية لتنفيذ المشاريع والمبادرات وتلبية احتياجات أهالي المحافظة الشمالية.
وتم خلال اللقاء بحث التوجهات العملية للنواب في دعم المجلس البلدي في اقرار ميزانية المشاريع التنموية، والتباحث بشأن رفع سقف الميزانية المخصصة لعامي 2025-2026م فيما يخص المشاريع والخدمات البلدية، وكذلك تبادل الآراء بشأن رفع موازنة مشروع تنمية المدن والقرى (العوازل – الصيانة والترميم)، فضلاً عن ايجاد الحلول للفراغ التشريعي الحالي الخاص بالبيوت المهجورة.
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء المجلس البلدي الشمالي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لنواب المحافظة الشمالية على هذا اللقاء الذي وصفوه بالمثمر، متمنين المزيد من التعاون والتنسيق بين النواب والبلديين وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات والمشكلات التي تواجه العمل البلدي وذلك خدمة للوطن والمواطنين.
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