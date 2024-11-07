رئيس جامعة الخليج العربي يشارك في المؤتمر التربوي الدولي الرابع لمناقشة مستقبل التعليم في دول مجلس التعاون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشارك‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬هدف‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬غايات‭ ‬التعليم‭ ‬ومضامينه‭ ‬لاكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬والقيم‭ ‬الضرورية‭ ‬للحياة‭ ‬والعمل،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحاجة‭ ‬لإعادة‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬إعداد‭ ‬أجيال‭ ‬المستقبل‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬العصر‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬فيه‭ ‬العالم‭ ‬تطورات‭ ‬سريعة‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتحولات‭ ‬عميقة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمجتمع،‭ ‬مما‭ ‬يفرض‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬منظومة‭ ‬التعليم‭ ‬لتكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬التحولات‭ ‬الجذرية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم‭.‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فيهد‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬باستضافة‭ ‬الكويت‭ ‬لهذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والخبراء‭ ‬والباحثين‭ ‬والقيادات‭ ‬التربوية‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬الكويتية‭ ‬للمنظومة‭ ‬التعليمية،‭ ‬وبدورِ‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬وكافة‭ ‬الميادين‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬مثمناً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تتلقاه‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمين‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الخالد‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬للمناقشات‭ ‬الهادفة‭ ‬لطرح‭ ‬أفكار‭ ‬مبتكرة‭ ‬وحلول‭ ‬نوعية‭ ‬لتطوير‭ ‬التعليم،‭ ‬ومعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهه‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬ملامحه‭ ‬المستقبلية‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬ناقش‭ ‬مستقبل‭ ‬التعليم‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحولات‭ ‬السريعة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬والتغيّرات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬التعليم‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مقتصرا‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬المعرفة،‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬يشمل‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الحياتية‭ ‬والقدرات‭ ‬الابتكارية‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬التكّيف‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬العصر‭ ‬الجديد‭. ‬

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