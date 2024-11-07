وزير الخارجية يشيد بجهود سفيرة الجمهورية التركية لدى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة أمس، إيسن تشاكيل، سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها في المملكة.
وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية بالسفيرة إيسن تشاكيل، معربًا عن تقديره للجهود الحثيثة التي بذلتها لتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية التركية، وما أثمرت عنه من تعاون متميز في شتى المجالات، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها الدبلوماسية.
من جانبها، أعربت إيسن تشاكيل عن شكرها وتقديرها لوزير الخارجية، وجميع المسؤولين في مملكة البحرين ممن أسهموا في نجاح مهامها الدبلوماسية، وبما انعكس على المستوى المتميز الذي وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين على الأصعدة كافة، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.
حضر اللقاء، السفير طلال عبدالسلام الأنصاري مدير عام شؤون وزارة الخارجية، والسفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية، والسفير صلاح شهاب، رئيس قطاع المراسم بوزارة الخارجية.
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