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وزير الخارجية يشيد بجهود سفيرة الجمهورية التركية لدى البحرين

11/7/2024 7:21:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الوزارة‭ ‬أمس،‭ ‬إيسن‭ ‬تشاكيل،‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالسفيرة‭ ‬إيسن‭ ‬تشاكيل،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬وما‭ ‬أثمرت‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لها‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامها‭ ‬الدبلوماسية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬إيسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وجميع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممن‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬مهامها‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وبما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة،‭ ‬متمنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬السفير‭ ‬طلال‭ ‬عبدالسلام‭ ‬الأنصاري‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شؤون‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والسفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬والسفير‭ ‬صلاح‭ ‬شهاب،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬المراسم‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

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