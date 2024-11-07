المدير العام لمعهد الإدارة العامة تؤكد عمق العلاقات البحرينية الفرنسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبلت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة إيريك جيروتيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، لبحث مسارات التعاون الثنائي في مجال تدريب وتطوير الكوادر المؤسسية، وتطوير سبل عملية البحوث، وصناعة السياسات الإدارية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة في مختلف المجالات، وما يشهده هذا التعاون المشترك بينهما من مستوى متطور، مستعرضةً جهود مملكة البحرين في تعزيز قدرات ومهارات الكوادر الوطنية، ودعم سبل البحث العلمي، بما يدعم مواصلة تحقيق التطلعات التنموية المنشودة.
بدوره، أشاد إيريك جيروتيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، منوهًا بما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم ونماء عبر طرح وتنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية، مؤكداً حرص حكومة بلاده على استمرار التعاون في مختلف المجالات؛ منها العلوم الإدارية وصناعة البحوث العلمية.
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