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المدير العام لمعهد الإدارة العامة تؤكد عمق العلاقات البحرينية الفرنسية

11/7/2024 7:21:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬إيريك‭ ‬جيروتيلم‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لبحث‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬المؤسسية،‭ ‬وتطوير‭ ‬سبل‭ ‬عملية‭ ‬البحوث،‭ ‬وصناعة‭ ‬السياسات‭ ‬الإدارية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عمق‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متطور،‭ ‬مستعرضةً‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬ومهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬ودعم‭ ‬سبل‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬التنموية‭ ‬المنشودة‭.‬

بدوره،‭ ‬أشاد‭ ‬إيريك‭ ‬جيروتيلم‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬منوهًا‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬عبر‭ ‬طرح‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التنموية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬حكومة‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات؛‭ ‬منها‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬وصناعة‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭. ‬

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