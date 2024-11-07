وزير الخارجية يهنئ عبدالله بن أحمد بمناسبة تعيينه وزيرا للمواصلات والاتصالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الوزارة أمس الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينه وزيرًا للمواصلات والاتصالات.
وقد هنأ وزير الخارجية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة على الثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي قام بها بكل كفاءة وجدارة خلال فترة عمله في وزارة الخارجية وكيلاً للوزارة للشؤون السياسية، وما تولاه من مسؤوليات ومهام دبلوماسية لتعزيز السياسة الخارجية لمملكة البحرين ومد جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.
من جانبه، أعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن شكره لوزير الخارجية على ما لقيه من دعم ومساندة طوال فترة عمله في وزارة الخارجية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين وفقًا لتوجيهات القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة، وما لمسه من تعاون من كافة منسوبي الوزارة من دبلوماسيين وإداريين، وهو ما كان له كبير الأثر في أداء المسؤوليات الموكلة إليه، متمنيًا لوزارة الخارجية ومنسوبيها دوام التوفيق والسداد.
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