وزير الخارجية يهنئ عبدالله بن أحمد بمناسبة تعيينه وزيرا للمواصلات والاتصالات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‮

‬وقد‭ ‬هنأ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وجدارة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وكيلاً‭ ‬للوزارة‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬وما‭ ‬تولاه‭ ‬من‭ ‬مسؤوليات‭ ‬ومهام‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لتعزيز‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬الجديد‭.‬

‮

‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لقيه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفقًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬والحكومة‭ ‬الموقرة،‭ ‬وما‭ ‬لمسه‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬منسوبي‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬وإداريين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬كبير‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المسؤوليات‭ ‬الموكلة‭ ‬إليه،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ومنسوبيها‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭. ‬

كلمات دالة