قوة دفاع البحرين تقيم حفل ذكرى تأسيس المدفعية الملكية

قوة دفاع البحرين تقيم حفل ذكرى تأسيس المدفعية الملكية
التاريخ
11/7/2024 7:21:18 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقيم بقوة دفاع البحرين حفل الذكرى الثامنة والأربعين على تأسيس المدفعية الملكية بمناسبة تأسيسها في العاشر من نوفمبر 1976م، بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية.
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