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قوة دفاع البحرين تقيم حفل ذكرى تأسيس المدفعية الملكية

11/7/2024 7:21:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقيم‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬حفل‭ ‬الذكرى‭ ‬الثامنة‭ ‬والأربعين‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬المدفعية‭ ‬الملكية‭ ‬بمناسبة‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬1976م،‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للقوى‭ ‬البشرية‭.‬

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