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رئيس الأوقاف الجعفرية: العهد الزاهر للملك حقق نقلة متميزة في مشاريع دور العبادة

11/7/2024 7:21:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عهد‭ ‬جلالته‭ ‬الزاهر‭ ‬أثرى‭ ‬مسيرة‭ ‬تشييد‭ ‬الجوامع‭ ‬والمساجد‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬الإدارة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬لوضع‭ ‬حجر‭ ‬أساس‭ ‬جامع‭ ‬الإمام‭ ‬علي‭ (‬ع‭) ‬ومسجد‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ (‬ع‭) ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬بمشاركة‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬ومحافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬وممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬وعضو‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬السيد‭ ‬باسم‭ ‬أبو‭ ‬إدريس‭ ‬ومدير‭ ‬الإدارة‭ ‬المهندس‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬الحسيني‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الإدارة‭.‬

وقال‭ ‬الصالح‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬الحفل‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬اليوم‭ ‬بوضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لجامع‭ ‬الإمام‭ ‬علي‭ (‬ع‭) ‬ومسجد‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ (‬ع‭) ‬ضمن‭ ‬سلسة‭ ‬مشاريع‭ ‬المساجد‭ ‬التابعة‭ ‬لإشراف‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬المتميزة‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬ضمن‭ ‬المنجزات‭ ‬الحضارية‭ ‬الشامخة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‮»‬‭.‬

ونوه‭ ‬الصالح‭ ‬بالدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬برئاسة‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بمتابعة‭ ‬من‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة،‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬وبالتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬الكرام‭.‬

وأكد‭ ‬الصالح‭ ‬حرص‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬سير‭ ‬مشاريع‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬المدن‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬مدروسة‭ ‬تراعي‭ ‬احتياجات‭ ‬المناطق‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬تبعًا‭ ‬للتخطيط‭ ‬المعتمد‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جامع‭ ‬الإمام‭ ‬علي‭ (‬ع‭) ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬دورين‭ ‬ويسع‭ ‬إلى‭ ‬1444‭ ‬مصل‭ ‬للرجال‭ ‬و1004‭ ‬مصل‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬النساء،‭ ‬ويشتمل‭ ‬على‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬يعود‭ ‬ريعها‭ ‬على‭ ‬الجامع،‭ ‬والذي‭ ‬سيشيد‭ ‬بمساحة‭ ‬6673‭.‬74‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬فيما‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬الكلية‭ ‬9253‭.‬58‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬بميزانية‭ ‬تقديرية‭ ‬تبلغ‭ ‬1 , 940 , 000‭ ‬دينار‭.‬

كما‭ ‬يتألف‭ ‬مسجد‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ (‬ع‭) ‬من‭ ‬دورين‭ ‬ويسع‭ ‬لـ695‭ ‬مصلى‭ ‬للرجال‭ ‬و336‭ ‬مصلى‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬النساء‭ ‬مع‭ ‬المرافق‭ ‬ويشتمل‭ ‬على‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬يعود‭ ‬ريعها‭ ‬على‭ ‬المسجد،‭ ‬وسيشيد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬مجموعها‭ ‬1600‭.‬9‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬فيما‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬الكلية‭ ‬2052‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬وتبلغ‭ ‬ميزانيته‭ ‬التقديرية‭ ‬370 , 000‭ ‬دينار‭.‬

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