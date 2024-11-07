رئيس الأوقاف الجعفرية: العهد الزاهر للملك حقق نقلة متميزة في مشاريع دور العبادة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد رئيس الأوقاف الجعفرية يوسف بن صالح الصالح أن دور العبادة تحظى باهتمام كبير من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن عهد جلالته الزاهر أثرى مسيرة تشييد الجوامع والمساجد بمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الإدارة صباح اليوم لوضع حجر أساس جامع الإمام علي (ع) ومسجد السيدة زينب (ع) في مدينة سلمان بمشاركة رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية ومحافظ المحافظة الشمالية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور وممثل الدائرة في مجلس النواب النائب جلال كاظم ورئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي وعضو المجلس البلدي ممثل الدائرة السيد باسم أبو إدريس ومدير الإدارة المهندس السيد محمد جعفر الحسيني وعدد من رؤساء الأقسام ومسؤولي الإدارة.
وقال الصالح خلال كلمته في الحفل: «نفخر اليوم بوضع حجر الأساس لجامع الإمام علي (ع) ومسجد السيدة زينب (ع) ضمن سلسة مشاريع المساجد التابعة لإشراف الإدارة في مدينة سلمان، هذه المدينة المتميزة والتي تعد ضمن المنجزات الحضارية الشامخة في ظل العهد الزاهر».
ونوه الصالح بالدعم المستمر من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمتابعة من نواف بن محمد المعاودة، وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة وبالتعاون المثمر مع الأهالي الكرام.
وأكد الصالح حرص الإدارة على المضي قدماً في سير مشاريع دور العبادة في مختلف مناطق المملكة لا سيما المدن الإسكانية الجديدة، ومتابعة ضمن خطة مدروسة تراعي احتياجات المناطق الإسكانية الجديدة تبعًا للتخطيط المعتمد.
الجدير بالذكر أن جامع الإمام علي (ع) يتألف من دورين ويسع إلى 1444 مصل للرجال و1004 مصل في قسم النساء، ويشتمل على محلات تجارية يعود ريعها على الجامع، والذي سيشيد بمساحة 6673.74 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة الأرض الكلية 9253.58 مترا مربعا، بميزانية تقديرية تبلغ 1 , 940 , 000 دينار.
كما يتألف مسجد السيدة زينب (ع) من دورين ويسع لـ695 مصلى للرجال و336 مصلى في قسم النساء مع المرافق ويشتمل على محلات تجارية يعود ريعها على المسجد، وسيشيد على مساحة مجموعها 1600.9 متر مربع، فيما تبلغ مساحة الأرض الكلية 2052 مترا مربعا، وتبلغ ميزانيته التقديرية 370 , 000 دينار.
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