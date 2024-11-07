وجود كميات تجارية في حقل الريشة الغازي تقدر بـ9.4 تريليون قدم مكعب حديث المواقع .. استمع

MENAFN - Amman Net) قال مدير المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة بهجت العدوان، إن الدراسات بينت وجود كميات تجارية في حقل الريشة الغازيّ تقدر بـ9.4 تريليون قدم مكعب.

وأشار إلى أن حقل الريشة الغازي، مملوك لشركة البترول الوطنية "الحكومية".

و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي

فعلق حاتم : تم اكتشاف حقل غاز الريشه عام 1987 مش جديد هذا الاكتشاف

بتتخوثو

وقام جلالة الملك الحسين الله يرحمه بتدشين حقل الريشه والخبر

قال ان حجم الغاز المكتشف يقدر بمليارات الامتار المكعبه من الغاز ويكفي الاردن لمدة 100 عام

و قال بسام : لماذا بهذا الوقت بالتحديد تم الاعلان؟ احنا عارفين انه يوجد غاز وبترول بكميات هائله من زمان



و أضاف معتصم : من اربعين سنة بنعرف حقل الريشة فيه غاز وبكميات تجارية ودرسناه بمنهاج الابتدائي، شو الجديد بالاكتشاف ؟!

و علق عمر : يجب انشاء محطة كهرباء ضخمة تعمل على الغاز.. بحيث يتم إستغلال هذه الكهرباء في عملية تعدين الفوسفات في المنطقة.. وايضا تخدم المشاريع الزراعية في المنطقة حيث يوجد في المنطقة حوض الركبان كميات من المياه.. على أن يتم تصدير الكهرباء الباقي..

و أضاف ابراهيم : ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم زد وبارك لهم ولجميع بلاد المسلمين

و قال وصفي : الأردن الغالي فيه خيرات لو تم العمل عليها بجدية

وبين العدوان أن كميات الغاز المستخرجة من حقل الريشة، بحاجة لإنشاء أنبوب لنقلها من الحقل إلى العاصمة عمّان أو الزرقاء لاستخدامها تجاريا، بالإضافة إلى ربطه بخط الغاز العربي الذي يمر بالمملكة.

وأوضح أن خط الغاز "لنقل غاز الريشة" متوقع استكماله خلال عامين إلى 3 أعوام.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.





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