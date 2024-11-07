وجود كميات تجارية في حقل الريشة الغازي تقدر بـ9.4 تريليون قدم مكعب حديث المواقع .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) قال مدير المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة بهجت العدوان، إن الدراسات بينت وجود كميات تجارية في حقل الريشة الغازيّ تقدر بـ9.4 تريليون قدم مكعب.
وأشار إلى أن حقل الريشة الغازي، مملوك لشركة البترول الوطنية "الحكومية".
و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي
فعلق حاتم : تم اكتشاف حقل غاز الريشه عام 1987 مش جديد هذا الاكتشاف
بتتخوثو
وقام جلالة الملك الحسين الله يرحمه بتدشين حقل الريشه والخبر
قال ان حجم الغاز المكتشف يقدر بمليارات الامتار المكعبه من الغاز ويكفي الاردن لمدة 100 عام
و قال بسام : لماذا بهذا الوقت بالتحديد تم الاعلان؟ احنا عارفين انه يوجد غاز وبترول بكميات هائله من زمان
و أضاف معتصم : من اربعين سنة بنعرف حقل الريشة فيه غاز وبكميات تجارية ودرسناه بمنهاج الابتدائي، شو الجديد بالاكتشاف ؟!
و علق عمر : يجب انشاء محطة كهرباء ضخمة تعمل على الغاز.. بحيث يتم إستغلال هذه الكهرباء في عملية تعدين الفوسفات في المنطقة.. وايضا تخدم المشاريع الزراعية في المنطقة حيث يوجد في المنطقة حوض الركبان كميات من المياه.. على أن يتم تصدير الكهرباء الباقي..
و أضاف ابراهيم : ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم زد وبارك لهم ولجميع بلاد المسلمين
و قال وصفي : الأردن الغالي فيه خيرات لو تم العمل عليها بجدية
وبين العدوان أن كميات الغاز المستخرجة من حقل الريشة، بحاجة لإنشاء أنبوب لنقلها من الحقل إلى العاصمة عمّان أو الزرقاء لاستخدامها تجاريا، بالإضافة إلى ربطه بخط الغاز العربي الذي يمر بالمملكة.
وأوضح أن خط الغاز "لنقل غاز الريشة" متوقع استكماله خلال عامين إلى 3 أعوام.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · وجود كميات تجارية في حقل الريشة الغازي حديث مواقع التواصل
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