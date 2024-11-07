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مصر تؤكد موقفها الراسخ تجاه دعم السودان وشعبه على جميع الأصعدة

11/7/2024 4:37:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 7 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي موقف بلاده الراسخ تجاه دعم السودان وشعبه على جميع الأصعدة لا سيما وسط "الظرف الدقيق والحرج والمنعطف التاريخي الخطر" الذي يمر به.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال لقاء بين الوزير عبدالعاطي ونظيره السوداني علي الشريف مساء امس الاربعاء بالقاهرة تناولا خلاله خصوصية العلاقات بين البلدين والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.
وشدد عبدالعاطي وفق البيان على حرص مصر على دعم مؤسسات السودان الوطنية واحترام سيادته ووحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وقال إن مصر تقدم جميع أوجه الدعم الاقتصادي والإنساني للسودان مشيرا إلى استضافة القاهرة مؤتمرا للقوى المدنية والسياسية السودانية في يونيو الماضي ضمن الجهود المصرية لتحقيق السلام والأمن بالسودان.
ولفت إلى الزيارة الناجحة لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إلى (بورسودان) في أوائل أكتوبر الماضي في فترة رئاسة مصر للمجلس.
وحول الشق الإنساني أكد عبدالعاطي حرص بلاده على توفير الرعاية للسودانيين الذين توافدوا إلى مصر بأعداد كبيرة منذ اندلاع الأزمة وتدهور الأوضاع الإنسانية في السودان.
ووفقا للبيان تطرق الوزيران خلال اللقاء إلى قضية الأمن المائي مؤكدين التطابق الكامل في المواقف بشأن تلك القضية إذ إنها تمثل "مسألة وجودية للبلدين لا يمكن التهاون فيها". (النهاية)

ع ف ف / ف د س



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