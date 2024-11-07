مصر تؤكد موقفها الراسخ تجاه دعم السودان وشعبه على جميع الأصعدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 7 - 11 (كونا) -- أكد وزير
الخارجية المصري بدر عبدالعاطي موقف بلاده الراسخ تجاه دعم السودان وشعبه على جميع الأصعدة لا سيما وسط "الظرف الدقيق والحرج والمنعطف التاريخي الخطر" الذي يمر به.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال لقاء بين الوزير عبدالعاطي ونظيره السوداني علي الشريف مساء امس الاربعاء بالقاهرة تناولا خلاله خصوصية العلاقات بين البلدين والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.
وشدد عبدالعاطي وفق البيان على حرص مصر على دعم مؤسسات السودان الوطنية واحترام سيادته ووحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وقال إن مصر تقدم جميع أوجه الدعم الاقتصادي والإنساني للسودان مشيرا إلى استضافة القاهرة مؤتمرا للقوى المدنية والسياسية السودانية في يونيو الماضي ضمن الجهود المصرية لتحقيق السلام والأمن بالسودان.
ولفت إلى الزيارة الناجحة لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إلى (بورسودان) في أوائل أكتوبر الماضي في فترة رئاسة مصر للمجلس.
وحول الشق الإنساني أكد عبدالعاطي حرص بلاده على توفير الرعاية للسودانيين الذين توافدوا إلى مصر بأعداد كبيرة منذ اندلاع الأزمة وتدهور الأوضاع الإنسانية في السودان.
ووفقا للبيان تطرق الوزيران خلال اللقاء إلى قضية الأمن المائي مؤكدين التطابق الكامل في المواقف بشأن تلك القضية إذ إنها تمثل "مسألة وجودية للبلدين لا يمكن التهاون فيها". (النهاية)
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