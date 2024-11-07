مقتل جندي إسرائيلي في المعارك جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل جندي في المعارك جنوب لبنان، وكان مقاتلا في كتيبة الهندسة (605).
واعلن جيش الاحتلال مقتل الرقيب
آرييل سوسنوف أمس بصاروخ أطلقه حزب الله في منطقة أفيفيم في الجليل الأعلى، خلال القصف العنيف لنحو 50 صاروخاً أطلقه حزب الله على المنطقة بعد ظهر أمس.
كما وأصيب 3 جنود آخرين بجروح طفيفة في القصف.
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