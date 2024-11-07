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مقتل جندي إسرائيلي في المعارك جنوب لبنان

11/7/2024 2:09:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل جندي في المعارك جنوب لبنان، وكان مقاتلا في كتيبة الهندسة (605).

واعلن جيش الاحتلال مقتل الرقيب
آرييل سوسنوف أمس بصاروخ أطلقه حزب الله في منطقة أفيفيم في الجليل الأعلى، خلال القصف العنيف لنحو 50 صاروخاً أطلقه حزب الله على المنطقة بعد ظهر أمس.

كما وأصيب 3 جنود آخرين بجروح طفيفة في القصف.

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