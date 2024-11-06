تباين ردود الفعل في سويسرا عقب فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية

MENAFN - Swissinfo) أحدث إعادة انتخاب دونالد رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية انقسامًا في الرأي في سويسرا، حيث يخشى الكثيرون من عواقب ذلك على دولة جبال الألب





تم نشر هذا المحتوى على 06 نوفمبر 2024 - 16:30 7دقائق

عندما لا يقوم بتغطية المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وتقنية سلسلة الكتل والمصارف والتجارة، يمكن العثور على المراسل التجاري لـ swissinfo وهو يمارس لعبة الكريكيت في مناطق مختلفة من سويسرا - بما في ذلك بحيرة سانت موريتس المجمدة.



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وقد هنأت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس وأكدت على العلاقات القوية التي تربط بين البلديْن في المجاليْن العلمي والاقتصادي.

لقد استغرقت سويسرا، مثلها مثل بقية دول العالم، وقتا للتفكير في التأثير المحتمل لعودة ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ليصبح الرئيس الأمريكي القادم في يناير.

وكانت ردود فعل السياسيين.ات السويسريين.ات كما هو متوقع متباينة بين أحزاب اليسار وأحزاب اليمين.

فقد كتب نائب رئيس حزب الخضر نيكولاس فالدر على منصة التواصل الاجتماعي إكس:”دونالد ترامب تهديد للديمقراطية والسلام وحقوق المرأة وحماية المناخ“.

ولم يتوان الاشتراكي فابيان مولينا، العضو بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب السويسري، من نشر التغريدة التالية على موقع إكس:”في الوقت الذي تتعرض فيه الدبلوماسية متعددة الأطراف، وحماية المناخ، والديمقراطية، وحقوق الإنسان للتهديد على مستوى العالم، فإن فوز دونالد ترامب بولاية ثانية في الولايات المتحدة الأمريكية هو خبر مدمر للعالم”.

رفض قيم حركة”الووكيزم”

في المقابل، كانت عبارات حزب الشعب السويسري اليميني مختلفة. فقد قال النائب البرلماني نيكولاس كولي لوكالة الأنباء السويسرية كيستون أس دي أي (Keystone-SDA) إن الأمريكيين”رفضوا قيم الووكيزم“ لهاريس. وأبدى كولي ثقته في قوة العلاقات ومتانتها بين برن وإدارة ترامب.

وأضاف أن“انتخاب ترامب يمكن أن يعزز أيضا موقف سويسرا التاريخي في الحياد“، متوقعا أن تقوم سويسرا بدور مفاوض السلام إذا ما نفذ ترامب وعده بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وركزت وسائل الإعلام السويسرية على عودة ترامب شبه المعجزة بعد إدانته جنائياً وإلقاء اللوم عليه في اقتحام الجماهير الغاضبة للكونغرس في عام 2021 .

تابع الناخبون الأمريكيون في سويسرا الاستحقاق الانتخابي الانتخابات عن كثب Keystone / Salvatore Di Nolfi

وقالت صحيفة”نويه تسورخر تسايتونغ“ في افتتاحيتها:”يبدو أن ذكرى هذه الأحداث قد تلاشت منذ فترة طويلة بالنسبة لغالبية الأمريكيين.ات“، مضيفة”لا يبدو أن القواعد نفسها لا تنطبق عليه كما تنطبق على أي شخص آخر.

وجاء في افتتاحية صحيفتي”تريبيون دي جنيف ' و' 24 ساعة“ التابعتيْن لمجموعة تاميديا الخاصة:“الجميع يعرف كيف يعمل هذا الرجل وكيف تختل السلطة معه”.”لقد صوّتت غالبية الأمريكيين.ات بمعرفة تامة بالحقائق. لقد فضّلوا الوضوح، حتى لو كان مهزوزًا، على الغموض الذي ميّز الطرف الآخر“.

اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة؟

تبنّت الشركات السويسرية نهجاً عملياً في التعامل مع قضايا الرسوم الجمركية المتزايدة والحروب التجارية التي قد تصبح جزءاً من سياسات الإدارة الأمريكية المقبلة. وأعرب اتحاد صناعة الآلات والإلكترونيات والمعادن والمعدات الدقيقة في سويسرا“سويسميم” (Swissmem) الذي يمثل العديد من شركات التصدير السويسرية في مجال التصنيع عن مخاوفه عبر منصة“إكس”، محذرا من“خطر حماية تجارية أكبر.” وتزداد هذه المخاوف كون الولايات المتحدة تعد ثاني أهم سوق تصدير لشركات التكنولوجيا السويسرية.

لكن مجموعة الضغط تبدي تفاؤلاً بقدرة الصناعة السويسرية على الازدهار في ظل الإدارة الأمريكية المقبلة، قائلةً:“لعبت سويسرا أوراقها جيداً خلال أول إدارة لترامب، ويمكنها أيضاً اغتنام الفرص والبناء على نقاط قوتها في حال عودته للرئاسة.” وأشارت المجموعة إلى أن ذلك قد يبدأ بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.