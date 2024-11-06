تباين ردود الفعل في سويسرا عقب فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية

(MENAFN
- Swissinfo)
أحدث إعادة انتخاب دونالد ترامب
رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية انقسامًا في الرأي في سويسرا، حيث يخشى الكثيرون من عواقب ذلك على دولة جبال الألب
تم نشر هذا المحتوى على
06 نوفمبر 2024 - 16:30
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عندما لا يقوم بتغطية المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وتقنية سلسلة الكتل والمصارف والتجارة، يمكن العثور على المراسل التجاري لـ swissinfo وهو يمارس لعبة الكريكيت في مناطق مختلفة من سويسرا - بما في ذلك بحيرة سانت موريتس المجمدة.
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وقد هنأت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس وأكدت على العلاقات القوية التي تربط بين البلديْن في المجاليْن العلمي والاقتصادي.
لقد استغرقت سويسرا، مثلها مثل بقية دول العالم، وقتا للتفكير في التأثير المحتمل لعودة ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ليصبح الرئيس الأمريكي القادم في يناير.
وكانت ردود فعل السياسيين.ات السويسريين.ات كما هو متوقع متباينة بين أحزاب اليسار وأحزاب اليمين.
فقد كتب نائب رئيس حزب الخضر نيكولاس فالدر على منصة التواصل الاجتماعي إكس:”دونالد ترامب تهديد للديمقراطية والسلام وحقوق المرأة وحماية المناخ“.
ولم يتوان الاشتراكي فابيان مولينا، العضو بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب السويسري، من نشر التغريدة التالية على موقع إكس:”في الوقت الذي تتعرض فيه الدبلوماسية متعددة الأطراف، وحماية المناخ، والديمقراطية، وحقوق الإنسان للتهديد على مستوى العالم، فإن فوز دونالد ترامب بولاية ثانية في الولايات المتحدة الأمريكية هو خبر مدمر للعالم”.
رفض قيم حركة”الووكيزم”
في المقابل، كانت عبارات حزب الشعب السويسري اليميني مختلفة. فقد قال النائب البرلماني نيكولاس كولي لوكالة الأنباء السويسرية كيستون أس دي أي (Keystone-SDA) إن الأمريكيين”رفضوا قيم الووكيزم“ لهاريس. وأبدى كولي ثقته في قوة العلاقات ومتانتها بين برن وإدارة ترامب.
وأضاف أن“انتخاب ترامب يمكن أن يعزز أيضا موقف سويسرا التاريخي في الحياد“، متوقعا أن تقوم سويسرا بدور مفاوض السلام إذا ما نفذ ترامب وعده بإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وركزت وسائل الإعلام السويسرية على عودة ترامب شبه المعجزة بعد إدانته جنائياً وإلقاء اللوم عليه في اقتحام الجماهير الغاضبة للكونغرس في عام 2021 .
تابع الناخبون الأمريكيون في سويسرا الاستحقاق الانتخابي الانتخابات عن كثب
Keystone / Salvatore Di Nolfi
وقالت صحيفة”نويه تسورخر تسايتونغ“ في افتتاحيتها:”يبدو أن ذكرى هذه الأحداث قد تلاشت منذ فترة طويلة بالنسبة لغالبية الأمريكيين.ات“، مضيفة”لا يبدو أن القواعد نفسها لا تنطبق عليه كما تنطبق على أي شخص آخر.
وجاء في افتتاحية صحيفتي”تريبيون دي جنيف ' و' 24 ساعة“ التابعتيْن لمجموعة تاميديا الخاصة:“الجميع يعرف كيف يعمل هذا الرجل وكيف تختل السلطة معه”.”لقد صوّتت غالبية الأمريكيين.ات بمعرفة تامة بالحقائق. لقد فضّلوا الوضوح، حتى لو كان مهزوزًا، على الغموض الذي ميّز الطرف الآخر“.
اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة؟
تبنّت الشركات السويسرية نهجاً عملياً في التعامل مع قضايا الرسوم الجمركية المتزايدة والحروب التجارية التي قد تصبح جزءاً من سياسات الإدارة الأمريكية المقبلة. وأعرب اتحاد صناعة الآلات والإلكترونيات والمعادن والمعدات الدقيقة في سويسرا“سويسميم” (Swissmem) الذي يمثل العديد من شركات التصدير السويسرية في مجال التصنيع عن مخاوفه عبر منصة“إكس”، محذرا من“خطر حماية تجارية أكبر.” وتزداد هذه المخاوف كون الولايات المتحدة تعد ثاني أهم سوق تصدير لشركات التكنولوجيا السويسرية.
لكن مجموعة الضغط تبدي تفاؤلاً بقدرة الصناعة السويسرية على الازدهار في ظل الإدارة الأمريكية المقبلة، قائلةً:“لعبت سويسرا أوراقها جيداً خلال أول إدارة لترامب، ويمكنها أيضاً اغتنام الفرص والبناء على نقاط قوتها في حال عودته للرئاسة.” وأشارت المجموعة إلى أن ذلك قد يبدأ بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
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