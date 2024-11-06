مـرسـوم مـلـكـي بـتـعـيـيـن عـبـدالله بن أحمد وزيــرا للمواصلات.. وأسامة العلوي وزيرا للتنمية الاجتماعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم ملكي رقم (89) لسنة 2024 بتعديل وزاري، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُحال على التقاعد كل من:
السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات.
السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية.
المادة الثانية
يُعيّن كل من:
د. الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة وزيرا للمواصلات والاتصالات.
السيد أسامة بن صالح العلوي وزيرا للتنمية الاجتماعية.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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