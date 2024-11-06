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مـرسـوم مـلـكـي بـتـعـيـيـن عـبـدالله بن أحمد وزيــرا للمواصلات.. وأسامة العلوي وزيرا للتنمية الاجتماعية

11/6/2024 7:35:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬ملكي‭ ‬رقم‭ (‬89‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬وزاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُحال‭ ‬على‭ ‬التقاعد‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭.‬

السيد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُعيّن‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

د‭. ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزيرا‭ ‬للمواصلات‭ ‬والاتصالات‭.‬

السيد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‭ ‬وزيرا‭ ‬للتنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

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