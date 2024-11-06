الحسن يكرم المشاركين في الدورات التدريبية التي نظمها الاتحاد الرياضي للأمن العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حضر‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬التأسيسية‭ ‬لإعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬المدربين‭ ‬الرياضيين،‭ ‬ودورة‭ ‬الرماية‭ ‬التكتيكية‭ ‬التأسيسية‭ ‬للضباط،‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬لمنسوبي‭ ‬إدارات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ودعمه‭ ‬المستمر‭ ‬للاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬لرفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬لكل‭ ‬منسوبي‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬والذي‭ ‬مكّن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬نشهدها‭ ‬اليوم‭ ‬والنجاحات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬والبطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬منوها‭ ‬بأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬التدريب‭ ‬المستمر‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬البدنية‭ ‬لأداء‭ ‬العمل‭ ‬الامني‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬وفرته‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬والإمكانيات‭ ‬الجيدة‭ ‬أصبح‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتأهيل‭ ‬المدربين‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬الاحترافية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالدورات‭ ‬والبرامج‭ ‬الرياضية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬البدنية‭ ‬والرياضية‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الوزارة‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬العميد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياط‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لرئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬ودعمه‭ ‬لتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتهم،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بأداء‭ ‬مهامهم‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬الأنشطة‭ ‬والدورات‭ ‬الرياضية‭ ‬المختلفة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بتوزيع‭ ‬الشهادات‭ ‬على‭ ‬المشاركين،‭ ‬وتكريم‭ ‬المدربين‭ ‬والمشرفين‭ ‬على‭ ‬الدورات،‭ ‬متمنياً‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬