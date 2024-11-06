الحسن يكرم المشاركين في الدورات التدريبية التي نظمها الاتحاد الرياضي للأمن العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حضر الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام صباح أمس، حفل تكريم المشاركين في الدورة التأسيسية لإعداد وتأهيل المدربين الرياضيين، ودورة الرماية التكتيكية التأسيسية للضباط، التي نظمها الاتحاد الرياضي للأمن العام لمنسوبي إدارات وزارة الداخلية.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس الأمن العام بتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ودعمه المستمر للاتحاد الرياضي لرفع الكفاءة واللياقة البدنية لكل منسوبي الأمن العام، والذي مكّن من تحقيق الانجازات التي نشهدها اليوم والنجاحات التي تحققت في المسابقات والبطولات المحلية والدولية، منوها بأهمية مواصلة التدريب المستمر لرفع مستوى الجاهزية البدنية لأداء العمل الامني على أكمل وجه.
وأكد رئيس الأمن العام أنه في ضوء ما وفرته الوزارة من الفرص والإمكانيات الجيدة أصبح على الاتحاد الرياضي للأمن العام التركيز على الاهتمام بتأهيل المدربين على أعلى المستويات الاحترافية إلى جانب الارتقاء بالدورات والبرامج الرياضية المتخصصة، والتي من شأنها تعزيز القدرات البدنية والرياضية لمنتسبي الوزارة. من جانبه، أعرب العميد خالد عبدالعزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام عن شكره وتقديره لرئيس الأمن العام ودعمه لتطوير مهارات رجال الأمن وتعزيز قدراتهم، والارتقاء بأداء مهامهم بكفاءة عالية من خلال تفعيل الأنشطة والدورات الرياضية المختلفة.
وفي ختام الحفل قام رئيس الأمن العام بتوزيع الشهادات على المشاركين، وتكريم المدربين والمشرفين على الدورات، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.
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