نحو استراتيجية للأمل الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬لهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬لهذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتمثل‭ ‬بداهة‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬ثقافة‭ ‬الأمل‭ ‬والتفاؤل،‭ ‬وتربية‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬النفس‭ ‬والإيمان‭ ‬بقدرتهم‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والتغيير‭ ‬الإيجابي،‭ ‬وقيادة‭ ‬الدولة‭ ‬والمجتمع‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭.‬

‭ ‬قد‭ ‬يعتبر‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬قضية‭ ‬ليست‭ ‬بتلك‭ ‬الأهمية‭ ‬أو‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬أولوية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬صحيحا‭. ‬الحقيقة‭ ‬أنه‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭.. ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬ومختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬كان‭ ‬الأمل‭ ‬والثقة‭ ‬في‭ ‬النفس‭ ‬وراء‭ ‬كل‭ ‬الإنجازات‭ ‬الكبرى‭ ‬ووراء‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭.‬

لكن،‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬نعنيه‭ ‬باستراتيجية‭ ‬الأمل‭ ‬الوطني؟‭.. ‬ما‭ ‬هي‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬عليها‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية؟‭.‬

في‭ ‬تقديرنا‭ ‬هناك‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬خمسة‭ ‬عناصر‭ ‬كبرى‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬عليها‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

أولا‭: ‬تكريس‭ ‬الوعي‭ ‬بخبرة‭ ‬التاريخ‭.. ‬خبرة‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬الطويل‭ ‬الممتد‭.‬

‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬حافل‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الكبرى‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وحافل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الأزمات‭ ‬العاصفة‭ ‬التي‭ ‬تمكنت‭ ‬البحرين،‭ ‬شعبا‭ ‬وقيادة،‭ ‬من‭ ‬تجاوزها‭ ‬بنجاح،‭ ‬وحافل‭ ‬بالنماذج‭ ‬الوطنية‭ ‬المشرفة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭.. ‬وهكذا‭.‬

الوعي‭ ‬بالتاريخ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬وتكريس‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الظروف،‭ ‬والتعريف‭ ‬بالنماذج‭ ‬الوطنية‭ ‬المشرفة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين،‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬عوامل‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الأمل‭ ‬والثقة‭ ‬في‭ ‬النفس‭.‬

ثانيا‭: ‬تكريس‭ ‬الوعي‭ ‬العام‭ ‬بأن‭ ‬الأمل‭ ‬والثقة‭ ‬في‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬آمال‭ ‬المستقبل‭ ‬ليست‭ ‬بلا‭ ‬مبرر،‭ ‬وانما‭ ‬لها‭ ‬مقوماتها‭ ‬واسبابها‭ ‬القوية‭.‬

بعبارة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬الوعي‭ ‬بأن‭ ‬لدينا‭ ‬من‭ ‬القدرات‭ ‬والامكانيات‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬آمالنا‭ ‬وطموحاتنا‭.‬

‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬القدرات‭ ‬والامكانيات‭ ‬غير‭ ‬مستغلة‭ ‬بالكامل‭ ‬لكنها‭ ‬موجودة‭ ‬وتمثل‭ ‬عناصر‭ ‬قوة‭.‬

والبحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬فعلا‭ ‬هذه‭ ‬الإمكانيات‭ ‬ليس‭ ‬المادية‭ ‬وحسب‭ ‬وإنما‭ ‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬إمكانياتها‭ ‬البشرية‭.‬

ثالثا‭: ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬النفس‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬خصوصا‭.‬

ويعني‭ ‬هذا‭ ‬تعزيز‭ ‬الإيمان‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬وعلى‭ ‬إحداث‭ ‬التغيير‭ ‬وعلى‭ ‬صنع‭ ‬المستقبل‭ ‬الأفضل‭.‬

ويعني‭ ‬هذا‭ ‬أيضا‭ ‬تعزيز‭ ‬الإيمان‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬بأننا‭ ‬لسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬معجزات‭ ‬كي‭ ‬نحقق‭ ‬ما‭ ‬نريد،‭ ‬ولسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬خارجية،‭ ‬فنحن‭ ‬قادرون‭ ‬بقدراتنا‭ ‬وإمكانياتنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬نريده‭ ‬لأنفسنا‭ ‬ولوطننا‭.‬

رابعا‭: ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬السياسي‭ ‬والإعلامي‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬التوقف‭ ‬عند‭ ‬السلبيات‭ ‬واوجه‭ ‬القصور‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬العام،‭ ‬وأنه‭ ‬يجب‭ ‬إبراز‭ ‬الإيجابيات‭ ‬والاحتفاء‭ ‬بها‭.‬

‭ ‬الفكرة‭ ‬الجوهرية‭ ‬هنا‭ ‬أنه‭ ‬أيا‭ ‬كانت‭ ‬السلبيات‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬إنجازات‭ ‬يجب‭ ‬الإشادة‭ ‬بها‭ ‬وتمثل‭ ‬جوانب‭ ‬مضيئة‭ ‬تدعو‭ ‬للأمل‭ ‬ويجب‭ ‬البناء‭ ‬عليها‭. ‬والبحرين‭ ‬حققت‭ ‬بالفعل‭ ‬إنجازات‭ ‬مبهرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬تستحق‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بها‭.‬

خامسا‭: ‬وبالطبع،‭ ‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬كله‭ ‬وبعده،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نعزز‭ ‬ثقافة‭ ‬الأمل‭ ‬الوطني‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬راسخة‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬الوطنية‭ ‬والولاء‭ ‬للوطن‭.‬

من‭ ‬دون‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالوطن‭ ‬والفخر‭ ‬به‭ ‬وبهويته‭ ‬الوطنية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬أي‭ ‬انجاز‭ ‬في‭ ‬مجال،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬نتوقع‭ ‬تكريس‭ ‬ثقافة‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬ولدى‭ ‬الشباب‭ ‬خصوصا‭.‬

هذه‭ ‬في‭ ‬تقديرنا‭ ‬أهم‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬عليها‭ ‬استراتيجية‭ ‬الأمل‭ ‬الوطني‭.‬

وحين‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬استراتيجية‭ ‬فنحن‭ ‬نتحدث‭ ‬بداهة‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬رؤية‭ ‬وخطط‭ ‬وبرامج‭ ‬عملية‭ ‬موجهة‭ ‬للشباب‭ ‬خصوصا‭.‬