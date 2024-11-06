فوز ترامب في الانتخابات حديث المواقع .. استمع

MENAFN - Amman Net) بعد أن أعلن دونالد الأربعاء، أنه حقق "فوزا سياسيا لم تشهده بلادنا من قبل"، في كلمة ألقاها أمام أنصاره في ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا بعد إعلان فوكس نيوز فوزه بالبيت الأبيض.

لقي ذلك الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

فعلقت هبة الجازازي: الأهم من التعاون نتمنى يكون وقف حد للأبادة الجماعية في أهل غ.. زة العزة

وقالت جنى: قريبا ستعلن طبول الحرب الثالثة.كونوا على استعداد الان غزة ليست وحھا من تعاني سنعاني جميعا ونتمسك بالتقوى اللھ حتى ينصرنا اللھ.

ونشر ماجد البلاونة: عهد جديد ومرحلة جديدة؛لا للحروب، نعم للمليارات،كل رئيس يؤدي مرحلة من مراحل السياسة الامريكية،وما على الشعوب العربية إلا أن تسمع وتطيع.

وأضافت فاطمة: يعني موضوع صفقة القرن رجع مرة تانية وراح يصير تهجير جديد

ترامب فوزه لمصلحة الكيان الصهيوني مع الأسف ومع الحرب

وعلق طارق: نحن امه ضعيفه غير قادره لحماية نفسها

القادم للمخطط الصهيوني و امريكه

حرب فكريه وثقافيه وتهجير وضغط اقتصادي وتجويع وفقر

وحروب وقتل الأبرياء داخل ملعب الشرق الأوسط وفلسطين بالتحديد

وقال لؤي: ان فاز ترامب فاز ابو لهب وان فازت كامالا هاريس فقد فازت حمالة الحطب .

فلا فرق بين الاثنين .

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

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