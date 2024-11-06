فوز ترامب في الانتخابات حديث المواقع .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد أن أعلن دونالد ترامب
الأربعاء، أنه حقق "فوزا سياسيا لم تشهده بلادنا من قبل"، في كلمة ألقاها أمام أنصاره في ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا بعد إعلان فوكس نيوز فوزه بالبيت الأبيض.
لقي ذلك الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
فعلقت هبة الجازازي: الأهم من التعاون نتمنى يكون وقف حد للأبادة الجماعية في أهل غ.. زة العزة
وقالت جنى: قريبا ستعلن طبول الحرب الثالثة.كونوا على استعداد الان غزة ليست وحھا من تعاني سنعاني جميعا ونتمسك بالتقوى اللھ حتى ينصرنا اللھ.
ونشر ماجد البلاونة: عهد جديد ومرحلة جديدة؛لا للحروب، نعم للمليارات،كل رئيس يؤدي مرحلة من مراحل السياسة الامريكية،وما على الشعوب العربية إلا أن تسمع وتطيع.
وأضافت فاطمة: يعني موضوع صفقة القرن رجع مرة تانية وراح يصير تهجير جديد
ترامب فوزه لمصلحة الكيان الصهيوني مع الأسف ومع الحرب
وعلق طارق: نحن امه ضعيفه غير قادره لحماية نفسها
القادم للمخطط الصهيوني و امريكه
حرب فكريه وثقافيه وتهجير وضغط اقتصادي وتجويع وفقر
وحروب وقتل الأبرياء داخل ملعب الشرق الأوسط وفلسطين بالتحديد
وقال لؤي: ان فاز ترامب فاز ابو لهب وان فازت كامالا هاريس فقد فازت حمالة الحطب .
فلا فرق بين الاثنين .
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · فوز ترامب في الانتخابات حديث المواقع
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