من الحقول إلى المنازل: الجفت فرصة للشباب لزيادة دخلهم في موسم الزيتون

MENAFN - Amman Net) شهدت السنوات الأخيرة توجهًا متزايدًا نحو استخدام مخلفات الزيتون، أو ما يعرف بالجفت، كوسيلة للتدفئة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المشتقات النفطية، مما جعل الجفت خيارًا اقتصاديًا مناسبًا لكثير من المواطنين.

سلامة شاب يستغل موسم الزيتون في الشتاء لبيع الجفت، فيعتبره وسيلة فعّالة لزيادة دخله، خاصة مع تزايد الطلب من المواطنين الذين أصبحوا يعتمدون عليه كخيار اقتصادي للتدفئة, يصف سلامة تجربته في بيع الجفت، مشيرًا إلى أن توفره بكثرة خلال موسم عصر الزيتون يجعله بديلًا مثاليًا، حيث يتيح للعائلات الحصول على التدفئة اللازمة بأسعار مناسبة, يقول سلامة إن شعوره بالرضا يكمن في أنه يسهم، من خلال هذا العمل، في تقديم حل يوفر للناس التدفئة بتكلفة معقولة ويساعدهم على مواجهة برودة الشتاء دون التكاليف الباهظة.





يؤكد محمود العمري، الناطق الإعلامي باسم نقابة أصحاب المعاصر، أن الجفت تحول إلى مورد مهم يعتمد عليه العديد من أصحاب الدخل المحدود لتدفئة منازلهم في فصل الشتاء، خاصة في المناطق الشمالية التي تشتهر بكثرة معاصر الزيتون, يشير العمري إلى أن هذا التحول ليس فقط اقتصاديًا، بل إنه خيار آمن ويعزز الاستخدام المستدام لموارد الطبيعة, فالجفت يأتي من عملية هرس الزيتون، ويُعتبر نوعًا من التدوير الذي يساعد في تقليل المخلفات الضارة للبيئة. ورغم أن الجفت قد يصدر رائحة غير مرغوبة عند تقليبه، إلا أن العمري يوضح أن فوائده تفوق هذه السلبية الصغيرة، فهو يُستخدم أيضًا في صناعة الأعلاف والأسمدة العضوية، مما يعزز فائدة هذه المخلفات الزراعية ويحولها إلى منتجات جديدة ذات قيمة مضافة.





وفي هذا السياق، يضيف العمري أن بعض المعاصر بدأت بالفعل بتصنيع الجفت في شكل قوالب، يتم تجفيفها تحت أشعة الشمس، لتكون جاهزة للاستخدام في التدفئة, هذه العملية لا تسهم فقط في توفير بديل اقتصادي للمواطنين، بل تؤدي إلى تقليل التعديات على الأشجار الحرجية، حيث لم يعد هناك حاجة كبيرة لقطع الأشجار من أجل التدفئة، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة, وينبه العمري إلى ضرورة إصدار تشريعات جديدة تسمح بترخيص معامل خاصة لتصنيع الجفت، مشيرًا إلى أن ذلك لن يسهم فقط في توفير فرص عمل للشباب، بل سيساعد أيضًا في حل بعض المشكلات البيئية، حيث أن التخلص من الجفت دون معالجة يمكن أن يؤدي إلى أضرار بيئية كبيرة.

ويشير العمري إلى أن حوالي 73% من الأشجار المثمرة في المملكة هي من أشجار الزيتون، التي تخدمها نحو 140 معصرة, هذه المعاصر تتحمل تكاليف كبيرة في عملية إنتاج وتدوير الجفت، لذا يطالب بالسماح لهذه المعاصر بالاستمرار في كبس الجفت، وعدم اعتباره نفايات يجب التخلص منها، مما يعفيهم من تكاليف إضافية لنقل هذه المخلفات إلى أماكن أخرى, وبما أن الجفت أصبح عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية لكثير من العائلات، فإن إبقاء عملية الكبس في المعاصر يساعد على خفض تكاليف الإنتاج ويوفر للمواطنين هذا المورد بأسعار معقولة.





من جانبها، تؤكد المهندسة الزراعية دعاء أن الإقبال على الجفت شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث اكتشف المواطنون فائدته في التدفئة, وتضيف أن للجفت قدرة على الاشتعال السريع وتوليد حرارة تدوم لفترات طويلة، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا يُعتمد عليه لتدفئة المنازل في فصل الشتاء, وتشير إلى أن الجفت، الذي كان يُعتبر سابقًا مخلفات لا قيمة لها، أصبح الآن جزءًا مهمًا من منتجات المعاصر، إذ بات يعد مصدر دخل إضافيًا، خاصةً بعد أن يتم كبسه في قوالب تسهل تداوله وتخزينه.





توضح دعاء كذلك أن استخدامات الجفت لا تقتصر على التدفئة فقط؛ فهو يدخل في العديد من الصناعات الأخرى مثل السماد العضوي، مما يحسن من خواص التربة عند استخدامه في الزراعة، ويعمل كمصدر للأعلاف، ويدخل في صناعة الصابون والفحم، بل وحتى في المبيدات الحيوية, إن هذه الاستخدامات المتعددة تعزز من قيمة الجفت، وتجعله جزءًا من دورة اقتصادية مستدامة يمكن أن تعود بالنفع على مختلف القطاعات.





المواطنة خلود علي، وهي إحدى المستفيدات من هذا البديل الاقتصادي، تروي تجربتها مع الجفت، حيث بدأت بالاعتماد عليه كبديل للحطب ليس فقط للتدفئة، بل أيضًا لأغراض أخرى كالتسخين والطبخ, تجد خلود في الجفت خيارًا مناسبًا لاحتياجاتها المنزلية، حيث ساعدها على توفير المال والتمتع بتدفئة مستمرة طيلة فصل الشتاء دون أن تتحمل التكاليف العالية للوقود التقليدي.

أما المواطن جعفر الحمود فيرى أن الجفت يمثل الحل الأمثل والأكثر جدوى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار الوقود، مؤكّدًا أن كمية بسيطة من الجفت كافية لتدفئة المنزل بالكامل, يشير جعفر إلى أن هذا الخيار ليس فقط فعالاً بل أيضًا يناسب ميزانية العائلات ذات الدخل المحدود، حيث يمكن الاعتماد على الجفت كمصدر رئيسي للتدفئة بتكلفة أقل ودون الحاجة إلى تحمل أعباء مالية إضافية.

في الختام , يظهر بوضوح أن التحول نحو استخدام الجفت للتدفئة لم يكن مجرد خيار بديل بل أصبح ضرورة ملحة لدى الكثيرين، ومع ازدياد الطلب عليه، يبدو أن هذا التوجه سيبقى قائمًا في السنوات القادمة، مما يستدعي تنظيم هذه السوق وتوفير التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع البيئي والاقتصادي الذي يساهم في تقديم حلول فعّالة واقتصادية للمواطنين.